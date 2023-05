Una azafata explicó qué son los extraños ruidos que hacen los aviones y se hizo viral

A través de las redes sociales viajeros y expertos en vuelos comparten sus experiencias con otros pasajeros. Es el caso de esta azafata española que en su cuenta de Tiktok publica recomendaciones, curiosidades y respuestas a ciertas preguntas; uno de sus videos se viralizó al explicar por qué los aviones hacen un extraño ruido

Pese a que volar en avión es uno de de los medios de transporte más seguros, son muchos los pasajeros que temen subirse a una aeronave. Esto la tripulación lo sabe, por ello la azafata tiktoker Nora Imon dedicó una publicación a llevar tranquilidad a sus seguidores, respecto al supuesto ruido de sierra que se escucha antes de despegar.

“Ese ruido es súper normal y lo hacen todos los Airbus320, por lo que no os asustéis”, explica la joven en su video que ya tiene más de 191.000 reproducciones y 6.000 likes. Luego añade: "Es completamente normal que lo oigáis en tierra y se oye siempre cuando hacemos el push back o se enciendan y apagan los motores. Así que no panic”.

Además, la joven comparte que el ruido que se escucha al despegar, mientras el avión toma altura, y que luego deja de escucharse al haber alcanzado la velocidad crucero, también suele asustar a los pasajeros pero que es absolutamente normal.

En tercer lugar, Nora Imon explica qué son todos esos ruidos que suenan como "Ding", "Dong", "Ding-Ding-Ding", son los que usan para comunicarse entre la tripulación.

Para finalizar, la azafata comparte que en sus 10 años de experiencia ha pasado por situaciones muy diversas, pero en la mayoría de los casos la tripulación actúa siguiendo las mismas políticas. "Pase lo que pase siempre intentaremos mantener la calma entre los pasajeros, nadie se enterará de nada hasta que lleguemos a tierra", asegura y añade: "Salvo que sea algo muy grave y que necesitemos preparar a la cabina".

El video además de contar con una gran cantidad de reproducciones, también reunió muchos comentarios. “El primero es la PTU (Poder Transfer Unit) que sirve para pasar hidráulico de un sistema a otro cuando, normalmente suena en la puesta en marcha”, explicó un usuario; “A mi me da pánico el despegue y aterrizaje. Luego ya cuando está en el aire me tranquilizo”, compartió una pasajera; "Pues no me he quedado más tranquila. Acabas de decir que pasan cosas y no nos enteramos. Recordaré esto cuando me toque volver a subirme en avión", aseguró otra.