Conoce la increíble casa que vende una exestrella de la NBA

Steve Nash parece decidido a abandonar Brooklyn de manera definitiva. La exestrella de la NBA acaba de poner a la venta la casa que tiene en el mencionado distrito de Nueva York y pide por la misma un total de 6,25 millones de dólares.

Así luce el interior de la casa de Steve Nash - Fuente: zillow.com

Steve Nash: todo sobre la mansión que puso a la venta la leyenda de la NBA

Ya sea por su carrera como jugador o como entrenador de básquet, Steve Nash es uno de los nombres más importantes de los últimos tiempos de la NBA. Hasta noviembre del año pasado se desempeñó como director técnico de los Brooklyn Nets y desde entonces se encuentra buscando nuevos rumbos.

Al parecer los mismos no estarían en dicho distrito de la ciudad de Nueva York. Esto se puede suponer debido a que el deportista nacido en Sudáfrica hace 49 años puso en venta la propiedad que tiene allí.

La imponente casa se ubica en el barrio de Cobble Hill, más específicamente en el 82 de Amity St. Steve la compró en 2020, justo cuando comenzó su vínculo como entrenador de los Brooklyn Nets, y entonces pagó un total de USD 4,995 millones.

Ahora se sabe que el deportista pide por la lujosa propiedad unos USD 6,25 millones. Si logra venderla por dicha suma, estaría ganando un aproximado de USD 1,3 millones.

Estilo: así luce por dentro la casa que el ídolo de la NBA puso a la venta

La casa de Steve Nash fue construida hacia el 1900 y remodelada a nueva con el transcurso de los años. Cuenta con un total de 5 dormitorios, 5 baños (4 de ellos completos) y con otras habitaciones tales como sala de juegos, de televisión, cocina, comedor y demás.

Su interior presenta un estilo escandinavo y la decoración se caracteriza por su estética minimalista. Los blancos son los grandes protagonistas de los espacios y los mismos son complementados con la presencia de grandes ventanales, cuya luz genera una sensación de mayor amplitud.

Moderna y lujosa, los blancos de la decoración también son acompañados por algunos detalles en tonos de la gama taupe.

Por último, y a pesar de estar en una reconocida zona urbana, la casa cuenta con un hermoso jardín y con imponentes vistas del entorno general.

New boost

Subscribers

No one will be notified when someone comments on this document.

Add/remove people…

You’re not subscribed

You won’t be notified when comments are posted.