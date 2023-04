Kate Middleton y el príncipe William tuvieron sus primeras citas en estos lugares

Aunque su vida hoy está llena de compromisos oficiales y visitas de estado, Kate Middleton y el príncipe William sobresalen por encima de otros miembros de la realeza británica. Sin embargo, sus comportamientos no siempre fueron así y, a pesar de que pareciera difícil imaginar cómo eran en su época universitaria, hoy podemos saber cuáles fueron los lugares donde ambos tuvieron sus primeras citas.

Las primeras citas de Kate Middleton y el príncipe William

La historia de amor entre los príncipes de Gales se empezó a escribir en la Universidad St. Andrews en Escocia en el año 2001 y tuvieron varias citas durante ese periodo antes de su primera separación, en una relación que incluso ha inspirado a películas de Hollywood y hasta una reciente serie de Netflix ("The Crown"). No obstante, su destino no era tomar rumbos diferentes y se volvieron a juntar en el año 2008.

Durante los primeros cuatro años, la pareja tuvo una relación relativamente "privada", pues lograban escaparse de la prensa entre los más de 7000 estudiantes y así tenían más tiempo para visitar cafés y pubs.

Según registros cercanos a la pareja, los jóvenes eran habitués de Ma Bells, donde se encontraban para beber sidra; pues era el pub favorito del príncipe William y se situaba en el sótano del St. Andrews Golf Hotel.

Kate y William se conocieron en el año 2001 en la universidad de St. Andrews, en Escocia. FUNTE: VANIDADES

También les gustaba ir a cenar a un restaurante de comida hindú, la popular casa de curry de Jahangir y al Anstruther Fish Bar a comer los clásicos "Fish and Chips" ingleses.

La vida universitaria de Kate Middleton con el príncipe William

Antes de casarse el 29 de abril de 2011, el matrimonio heredero al trono del Reino Unido vivió una historia de amor ante la mirada del mundo. Eran jóvenes en la universidad cuando sus caminos se cruzaron, primero como amigos y compañeros, hasta llegar al romance.

Hace un tiempo, una de las excompañeras de los duques reveló cómo fueron los primeros momentos de su historia feliz.

Laura Warshauer, de New Jersey, vivía en los mismos dormitorios de William y Kate y recordó a People como iniciaron:“Siempre que Kate estaba en la habitación, Will le ponía atención. Cuando estábamos en el comedor, los dos platicaban, era increíble ver lo natural que fue, como que tenían mucho que decirse. En retrospectiva, había muchos de estos pequeños momentos en los que estaba como ‘wow, esto podría ser algo", explicó recordando con nostalgia.

Incluso Kate Middleton fue elegida como la más guapa del campus. “Es obviamente guapísima, pero no se comportaba de esa manera”, destacó la mujer, quien también recordó la fiesta en la que William ganó una subasta por la atención de Kate para estar cerca de ella.