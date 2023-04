Estas son las estrellas que confirmaron su actuación en la coronación de Carlos III

La coronación de Carlos III y Camilla Parker Bowles finalizará de manera oficial el domingo 7 de mayo por la noche con un concierto en el castillo de Windsor. Algunas de las estrellas que ya confirmaron su participación en el mismo son Katy Perry, Lionel Richie y Andrea Bocelli, y se espera que se sumen más figuras en el transcurso de los próximos días.

Carlos III será coronado el 6 de mayo en la abadía de Westminster - Fuente: Instagram The Royal Family (/theroyalfamily)

Katy Perry, Lionel Richie y más: todo sobre el concierto que cerrará la coronación de Carlos III y Camilla

Que la coronación de Carlos III y Camilla Parker Bowles contaría con un concierto musical de cierre se sabe desde hace varios meses, en concreto desde que el Palacio de Buckingham compartió la playlist oficial del evento que tendrá lugar el próximo sábado 6 de mayo en la abadía de Westminster.

La noticia está en que ahora se conocen los nombres de algunas de las tantas estrellas que formarán parte del mismo. Se sabe, por ejemplo, que Katy Perry será una de las figuras más destacadas.

Algo similar ocurre con Lionel Richie, el actor y cantautor estadounidense de 73 años. Asimismo, la presencia de Andrea Bocelli permite suponer que en el concierto de coronación no todo será pop: el cantante italiano de ópera se presentará de la mano de Bryn Terfel, colega de origen galés.

Cuándo y dónde se realizará el concierto de la coronación de Carlos III y Camilla

Katy Perry, Lionel Richie y Andrea Bocelli no serán los únicos artistas que participarán del concierto de coronación de Carlos III y Camilla. También lo harán Freda Ridings y Take That, la banda que supo contar con la presencia de Robbie Williams y que ahora se encuentra integrada por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald.

Esta última constituye una de las mayores sorpresas de la noche, ya que la boy band lleva unos 4 años sin presentarse de manera pública.

Asimismo, se dice que con el transcurso de los días se irán conociendo los nombres de otras estrellas que también formarán parte del evento.

El concierto se llevará a cabo durante la noche del domingo 7 de mayo, un día después de la coronación oficial, y tendrá lugar en el castillo de Windsor.

Como no podía ser de otra manera, Carlos III y Camilla serán los espectadores estelares. Se espera que los mismos estén acompañados por allegados y otras figuras reales y, además, el concierto será para un público de 20 mil personas.

Por último, la BBC será la encargada de transmitir el recital en vivo y en directo, lo cual hará a través de radio y también de televisión.