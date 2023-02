El rey Carlos III comparte la lista de Spotify de su coronación: Spice Girls, Harry Styles y más

Quedan solo tres meses para que se celebre la tan ansiada coronación oficial de Carlos III como rey del Reino Unido. Tanto él como la reina consorte, Camilla, ya han empezado con los preparativos y entre ellos está una playlist de lo más particular en Spotify, para que los ciudadanos británicos ya comiencen a calentar motores de cara al gran día.

La web oficial de la coronación

En la web creada por los monarcas para que los ciudadanos sigan el día a día de los preparativos de la gran celebración, se recoge toda la información relacionada con la coronación, de qué manera pueden participar (desde la organización de las fiestas en la calle a la colaboración con asociaciones benéficas), e incluso recetas de cocina para darle sabor a la fecha.

Sin duda, uno de los puntos que más interés ha despertado es la "Coronation Celebration Playlist", creada por el Departamento de Digital, Medios Culturales y Deportes y en la que están representados los grupos y solistas más destacados de la música británica.

La "Coronation Celebration Playlist" incluye a los artistas británicos más destacados de la última época. FUENTE: SPOTIFY

La "Coronation Celebration Playlist"

La lista arranca con un clásico de los Beatles, "Come Together", en su versión remasterizada de 2009, y continúa con Boney M., Coldplay (A Sky Full of Stars),"Let's Dance" de David Bowie, "Celestial", de Ed Sheeran; entre otros. Entre los cantantes también aparecen Harry Styles, Pet Shop Boys, Queen, The Who, Take That; entre otros.

Otro de los temas que suenan es "Say You'll be there", de las Spice Girls, uno de los grupos favoritos de los príncipes William y Harry durante su juventud. Sin ir más lejos, en uno de los episodios de sus memorias, Harry recuerda lo emocionado que estaba cuando acompañó a su padre al recital que las Spice Girls dieron en Sudáfrica y donde las pudo conocer personalmente.

Coldplay, las Spice Girls y Harry Styles son algunos de los artistas que figuran en la "Coronation Celebration Playslist" de Spotify. FUENTE: BAZAAR

Es muy probable que varios de estos artistas estén presentes en el Concierto de la Coronación que tendrá lugar en el Castillo de Windsor el domingo 7 de mayo y durante el que también se iluminarán algunos lugares icónicos del Reino Unido con proyecciones y láseres. Sin embargo, el programa de artistas que actuará en el show aún no ha sido confirmado.