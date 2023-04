El llamativo pedido del rey Carlos III para el día anterior a su coronación

La coronación de Carlos III está cada vez más cerca y todo parecería indicar que, para el rey, se trata de uno de los eventos más importantes de su vida. Es por esto que habría decidido prescindir de las obligaciones reales en la noche anterior al 6 de mayo para no llegar cansado al día en cuestión.

Carlos III y Camilla Parker Bowles se preparan para la coronación real - Fuente: royal.uk

Carlos III continúa con su planificación de cara a la coronación del 6 de mayo

Carlos III y el Palacio de Buckingham continúan trabajando de cara a lo que será la coronación de este como rey y de Camilla Parker Bowles como reina consorte.

El evento principal tendrá lugar el próximo sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster, pero no será el único, ya que se esperan otras reuniones, fiestas y recepciones, siempre con el rey como gran protagonista.

Sin embargo, Carlos III habría sorprendido al tomar una tajante decisión de cara a algunos eventos protocolares. Según el medio The Mirror, el monarca del Reino Unido habría solicitado liberar su agenda a las 18 horas del viernes 5 de mayo, de manera tal que pueda llegar bien descansado y con energías a la jornada del día siguiente.

Por qué la decisión de Carlos III habría generado polémica en el Reino Unido

“Él no quiere hacer nada por la noche en caso de que se canse. No habrá fiesta”, es lo que dijo una de las fuentes cercanas a Carlos III según The Mirror.

En caso de ser cierta, la noticia genera cierto revuelo debido a los compromisos que el rey tendría que abordar la noche previa a su coronación.

Se sabe, por ejemplo, que en el Palacio de Buckingham tendrá lugar una cena para los miembros de la Commonwealth. Sin embargo, los planes de Carlos III serían formar parte solo de la recepción y luego retirarse para descansar con tranquilidad.

Asimismo, hay quienes recordaron que, en la anterior coronación que tuvo lugar en el Reino Unido, Isabel II sí asistió a la cena previa al evento. En este sentido, hay un detalle que no es para nada menor, que consiste en que entonces la reina tenía 27 años, mientras que ahora Carlos III llega al trono con 74.