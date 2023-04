Dicen que Kate Middleton se atrevió a romper el protocolo real: esto es lo que hizo

La princesa de Gales, Kate Middleton, eligió un llamativo atuendo que usó en otra ocasión para asistir a la tradicional misa de Pascua. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su manicura, que se convirtió en el centro de todas las miradas de la prensa ya que desafía al protocolo.

¿Por qué Kate Middleton rompió el protocolo en la misa de Pascua?

La hermosa esposa del príncipe William se robó todas las miradas en el tradicional evento familiar que se celebró el pasado domingo. Se trató de la primera misa de Pascua en la que Carlos III ofició como rey y William y Kate como príncipes de Gales.

Para asistir junto a su esposo, primero en la línea de sucesión al trono británico, el príncipe William, y sus tres hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, Kate Middleton lució un deslumbrante vestido tipo abrigo azul klein que combinó con un tocado a juego y unos tacones color nude.

Para la tradicional misa de Pascua que congrega a todos los miembros de la familia real británica, Kate Middleton escogió un llamativo color de uñas que rompió las normas sugeridas por el protocolo real. FUENTE: HOLA

El outfit elegido por la princesa no fue de estreno, ya que optó por la tendencia de volver a usar una prenda para reducir el impacto de sus elecciones en el medio ambiente. Sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención, puesto que es una actitud que consideramos responsable por parte de la princesa y de la cual ya estamos acostumbrados. Lo que definitivamente impactó a todos fue el diseño de sus uñas, algo completamente distintos a lo que acostumbran a usar las royals.

Aunque llevó sus uñas cortas como tradicionalmente lo hacen las mujeres de la realeza, su esmalte en rojo encendido definitivamente no pudo pasar desapercibido.

Según medios británicos, la monarquía de Gran Bretaña recomienda no usar uñas largas ni menos en colores llamativos porque consideran que son estilos que no van con la elegancia y sofisticación de los monarcas. Y parece que Kate Middleton ha roto el protocolo al lucir un atrevido y muy favorecedor diseño de uñas para su look en la misa de Pascua.

La tradicional misa de Pascua se celebró en la Capilla de San Jorge

Al evento, que congrega a toda la familia real británica, asistieron varios integrantes de la monarquía, sin embargo, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle no hicieron acto de presencia, como solía ocurrir en otras oportunidades desde que renunciaron a sus deberes reales.

Kate Middleton asistió con toda su familia a la tradicional misa de Pascua celebrada en la Capilla de San Jorge. FUENTE:@RoyalFamily

Esta celebración religiosa coincidió con el aniversario de bodas del rey Carlos III y su reina consorte, Camilla Parker Bowles, quienes contrajeron matrimonio el 9 de abril de 2005 en una ceremonia civil en el Ayuntamiento.