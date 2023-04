Contó la parte mala de viajar con un esposo piloto de avión y se hizo viral

Kassandra Bekris Tor es una tiktoker que comparte con el resto de los usuarios sus experiencias de viajes. La mexicana, con más de 103 mil seguidores en la red social, contó la parte mala de estar casada con un piloto de avión y su video se hizo viral.

El video que subió Kassandra en Tik Tok tiene más de 23 millones de reproducciones y acumuló un total de 2 millones de likes y miles de comentarios.

"La parte mala de viajar con mi esposo piloto: tiene que sobrar un lugar en el avión para que te puedas ir", expresa en la tiktoker. En la publicación se la ve a ella y su esposo caminando por un aeropuerto.

Finalmente, ese lugar extra no estuvo disponible y Kassandra se quedó sin viajar ese día. "Hoy no sobró, no pude acompañarlo a Chicago", compartió la mujer mientras se la ve en el estacionamiento del aeropuerto llevando su valija.

El video se viralizó y generó polémica entre los usuarios. "Son lo que le llamamos ‘boletos sujetos a humillación’ jajaja a veces pasa", expresó una mujer. "Por eso se llaman pasajes stand by o sujetos a espacio. Yo me he ido hasta en jumpseat, comentó otra.

Su publicación también generó confusión, muchos le preguntaron cómo era posible que viajara gratis en avión. Por ello, Kassandra tuvo que dar explicaciones. "Yo no viajo gratis, me dan descuentos por ser su esposa. Pero siempre tengo que pagar", aclaró.