Charlène de Mónaco sorprendió a todos con un outfit que rompe los estándares de la realeza

Charlène de Mónaco acaba de llamar la atención de todo el mundo con el outfit que lució en una de sus recientes apariciones públicas. La princesa se presentó en la entrega del Premio Mujer del Año y lo hizo con un vestido de lentejuelas plateadas que pertenece a Arkis, una de sus marcas predilectas.

Charlène posa junto a su esposo, Alberto II de Mónaco - Fuente: Instagram Palais Princier de Monaco (/palaisprincierdemonaco)

Charlène de Mónaco y su destacada aparición en el Premio Mujer del Año

La reciente aparición pública de Charlène de Mónaco no solo se volvió noticia por el look que lució la princesa. Es que Kate Middleton y el príncipe William no son los únicos royals sobre los que existen rumores de crisis matrimonial: lo mismo ocurre con la figura real de 45 años y con su esposo, Alberto II de Mónaco.

Por esto mismo, que Charlène se haya presentado con su marido funciona también como una confirmación de que todo está bien entre ellos. Ambos asistieron a la entrega del Premio Mujer del Año que organiza el Foro de Mujeres de Mónaco y, como no podía ser de otra manera, la princesa atrajo todas las miradas con su belleza y su outfit.

El evento tuvo lugar el viernes 24 de marzo a la noche y en el mismo Charlène lució un sofisticado vestido de Arkis, una de sus firmas favoritas en materia de moda.

Todo sobre el look de Charlène de Mónaco y su vestido de lentejuelas

La cuñada de Carolina de Mónaco sorprendió con un vestido largo y sin mangas, cuya principal característica consiste en que está completamente cubierto por lentejuelas plateadas.

El mismo también dispone de una abertura en uno de los laterales de la parte inferior. Todo esto llama la atención por sí mismo y además por resaltar el característico cuerpo de deportista que tiene la exnadadora profesional.

Charlène parece saber mejor que nadie cómo aprovechar sus atributos físicos para lograr un look destacado y llamativo. Además del vestido, apeló a unos pendientes de tamaño considerable que lucen a la perfección junto a sus rasgos faciales y su ya conocida cabellera corta.

Por último, y no por esto menos importante, la esposa de Alberto II de Mónaco lució su anillo de compromiso, otro detalle que desmentiría los rumores de crisis en la pareja.