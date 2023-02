Infidelidad: aseguran que el príncipe William y Kate Middleton están al borde de la separación

Una vez más, los rumores de infidelidad por parte del príncipe William hacia Kate Middleton están a la orden del día y sacuden a la Familia Real británica. En esta ocasión, se dice que el príncipe de Gales tendría todo preparado para pasar San Valentín con Rose Hanbury, quien sería su amante desde hace varios años.

El príncipe William, Kate Middleton y los rumores de crisis matrimonial

No es la primera vez que se dice que el príncipe William y Kate Middleton no estarían pasando por un buen momento matrimonial. Hace ya varios años, diarios como The Sun indicaron que el hijo de Carlos III y Lady Di le habría sido infiel a su esposa y que esta habría decidido perdonarlo.

William y Kate afrontan una nueva ola de rumores - Fuente: Instagram The Prince and Princess of Wales (/princeandprincessofwales)

La tercera en discordia sería Rose Hanbury, exmodelo y aristócrata británica que tenía cierta cercanía con el matrimonio. Los primeros encuentros amorosos entre ella y el heredero directo al trono habrían tenido lugar entre el 2017 y el 2018, aproximadamente.

En las vísperas de lo que será la coronación del rey Carlos III, uno de los acontecimientos más destacados del año, una nueva ola de rumores impacta de lleno en la realeza británica. Como si fuese poco, los mismos indicarían que el vínculo entre William y Middleton no estaría lo suficientemente sólido como para tolerar una nueva crisis.

Rumores: el príncipe William pasaría San Valentín con su amante y no con Kate Middleton

Hace unos días, Kate Middleton estuvo de visita en un mercado de las calles de Leeds y dejó una frase que llamó la atención de muchos. Cuando una florista le dijo que seguramente su esposo le regalaría algunas flores para San Valentín, la royal de 41 años reveló que no creía que esto fuese a suceder.

En paralelo, comenzaron a circular versiones que dicen que el hermano mayor de Harry habría liberado su agenda para pasar el Día de los Enamorados junto a Rose Hanbury.

Por lo pronto, desde el Palacio de Buckingham no manifestaron nada acerca de los crecientes rumores. A diferencia de años anteriores, cuando salieron a decir que todo lo referido a la supuesta infidelidad del príncipe era una mentira, ahora parecen optar por el silencio y la indiferencia.