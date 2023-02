El curioso método que utilizan William y Kate Middleton para educar a sus hijos

Kate Middleton y el príncipe William tienen un acuerdo sobre el cual sostienen la educación de sus 3 hijos: no se grita en el hogar. De esta manera, cada vez que George, Charlotte y Louis tienen algún mal comportamiento, sus padres priorizan la comunicación y apuestan a que se calmen para hablar con ellos.

Kate Middleton aplica en el hogar sus ideas acerca de la importancia de la primera infancia

Kate Middleton es reconocida, entre otras cosas, por las distintas actividades y propuestas humanitarias que impulsa desde que es royal. Una de las cuestiones en las que más se ocupa es la que se refiere precisamente a la educación infantil. Sin ir más lejos, la esposa del príncipe William acaba de lanzar “Shaping Us” (“Formándonos”), una campaña con la que busca generar conciencia acerca de la importancia que tienen los primeros años de vida en la formación de una persona.

La familia completa: William, Kate y sus 3 hijos - Fuente: Instagram The Prince and Princess of Wales (/princeandprincessofwales)

“Durante la primera infancia, desde el embarazo hasta los cinco años, nuestro cerebro se desarrolla a un ritmo sorprendente, más rápido que en cualquier otro momento de nuestra vida”, expresa en el portal de la campaña, la cual es una iniciativa de The Royal Foundation Centre for Early Childhood, la fundación que creó en junio de 2021. Al parecer, Kate Middleton sabe muy bien que todo comienza en casa y, lejos de centrarse solamente en lo que ocurre afuera, también aplica sus creencias con sus hijos.

Kate Middleton y el príncipe William apuestas por la comunicación calma con sus hijos

Kate Middleton y el príncipe William son padres de 3 hijos. El mayor de todos es George, que en julio de este año cumple su primera década de vida. Luego le siguen Charlotte (cumple 8 en mayo) y Louis, quien nació en abril de 2018. Los 3 hermanos crecen en un ámbito familiar en el que la educación y la forma de crianza está pensada hasta el más mínimo detalle. Según una fuente cercana a la realeza británica, Kate y William hasta tendrían su propia máxima a la hora de abordar los conflictos con ellos.

El método de educación de los príncipes de Gales se basa en no gritarles a sus hijos. De esta manera, cada vez que alguno tiene un mal comportamiento o se enoja, lo que hacen los padres es llevarlos a un costado y esperar a que se calmen para dialogar con ellos. De la misma forma en que cuidan no gritarles a los pequeños y que estos no hagan lo propio con los adultos, Kate y William también se esfuerzan para que la comunicación sea pacífica entre los mismos hermanos.