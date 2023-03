Descubre las increíbles casas del famoso actor Brendan Fraser

Brendan Fraser está de vuelta y de la mejor manera. Recientemente, fue nominado a los Premios Óscar 2023 por su papel en la película "The Whale" y ha regresado a la actuación y a la vida pública como una verdadera estrella.

La trayectoria de Brendan Fraser

Con el paso de los años, Brendan ha coleccionado fama, admiración y talento; lo cual le ha dado la oportunidad de obtener reconocidos papeles y ganar una buena suma de dinero por ellos. Gracias a esto, ha podido adquirir diversas propiedades para él y su familia.

Desde Beverly Hills hasta Nueva York. La estrella de "The Mummy" ha dividido sus tiempos de carrera y descanso para cuidar de su salud en fabulosas propiedades que superan los USD 3.5 millones de dólares.

Las magníficas casas de Brendan Fraser

1. Casa en Beverly Hills

Esta es una de las primeras propiedades que adquirió el actor. Se trata de una mansión de casi 400 metros cuadrados ubicada en el barrio de Beverly Hills y fue comprada por el actor y su exesposa, Afton Smith, por 675 mil dólares en el año 1996. Finalmente, se vendió por 3 millones de dólares en el año 2007.

Esta increíble casa de cuatro habitaciones, ubicada detrás de puertas de vidrio esmerilado y palmeras, con ambiente de museo que se adapta al estilo de vida de Hollywood, fue una de las propiedades preferidas del actor.

La mansión cuenta con una imponente sala de estar, una pared de ventanas de dos pisos que ofrece increíbles vistas de la ciudad y un balcón en el segundo piso. Además, mientras el actor vivió en esta casa, la propiedad contaba con amenidades como un cuarto oscuro de fotografía, un gimnasio y un cine.

El comedor con cabina se encuentra junto a la cocina del chef, con largas encimeras cromadas y gabinetes blancos. Las dos suites principales tienen un desván, una chimenea y ventanas del piso al techo que brindan vistas al Gran Cañón.

Además, las puertas de vidrio en la planta baja conducen a un patio lleno de árboles, los cuales bajan hasta llegar a una piscina climatizada que funciona con energía solar y a un spa equipado con cascadas; un lugar en donde el actor disfrutó de innumerables reuniones con familia y amigos.

2. Casa en Hudson

A pesar de la gran carrera de Brendan Fraser, el actor se retiró algunos años por motivos relacionados con su salud y al regresar al mundo de las películas generó un gran revuelo. Una de las primeras noticias en 2021 fue que el artista se había mudado al Valle del Hudson, su "hogar temporal" para filmar "The Whale" en Umbra Sound Stages, en Newburgh.

Cabe mencionar que el actor de 54 años se mudó a esta residencia solo para filmar la película por la cual está nominado a los Premios Óscar 2023, pues su nombre no era el más sonado y le permitía tener cierta privacidad. No existen muchos detalles de esta casa, pues al ser un hogar provisional, el actor no invirtió mucho tiempo y dinero en ella. Brendan Fraser regresó al cine luego de 12 años y con una nominación al Premio Óscar como mejor actor por su papel de Charlie en la película "The Whale". FUENTE: Instagram @thewhalemov

3. Granja en Bedford, Nueva York

Después de su divorcio, Brendan Fraser se trasladó a Bedford, Nueva York, para adquirir una gran propiedad con varias hectáreas y espacios para caballos. Se cree que por la misma pagó unos USD 3.4 millones.

Aunque poco se sabe de esta granja, lo que sí se puede confirmar es que el actor está feliz en ella y ha logrado mantener su estabilidad en esta residencia. En la actualidad, Brendan vive en una granja en el estado de Nueva York, donde disfruta de sus caballos y de las extensas hectáreas. FUENTE: Instagram @brendan_fraser

Por lo pronto, la última noticia del regreso de Brendan Fraser al cine es que ha recibido el premio Óscar como mejor actor por su papel de Charlie en la película "The Whale" luego de sus 12 años de ausencia de las pantallas.