Kate Middleton desafía a Meghan Markle con un look muy llamativo

La realeza británica sigue dando mucho de qué hablar y mientras se realizan los preparativos para la coronación del rey Carlos III el próximo mes de mayo, las repercusiones sobre el documental "Harry & Meghan" y el libro de las memorias del hijo menor del flamante rey, "Spare", siguen causando todo tipo de reacciones.

Por si fuera poco, ahora parece que el nombre de Kate Middleton también ha salido a la luz por su presencia en algunos actos públicos, en los que presuntamente ha respondido a Meghan Markle con un look un tanto provocador.

Las críticas a Kate Middleton

Tanto en el documental como en el libro autobiográfico, la princesa heredera ha sido duramente criticada por los duques de Sussex. Por un lado, Harry la ha señalado como la responsable de que él luciera un disfraz nazi y que hiciera llorar a Meghan Markle días antes de su boda; y todo por un vestido para Charlotte, una de las hijas de Kate. Por el otro lado, la exactriz ha mencionado tanto a la futura reina consorte como al resto de la familia real al no poder vestirse como ellos cuando se unió oficialmente a los royals británicos.

En uno de los episodios del documental de Netflix, Meghan Markle ha explicado por qué cuando empezó a aparecer en los eventos de la familia real, ella siempre lucía looks en tonos apagados como los marrones y beiges. Esto era para no romper con los protocolos que todas las mujeres tenían que seguir; especialmente para no usar el mismo color que la entonces reina Isabel II.

"Nunca puedes usar el mismo color que Su Majestad si hay un evento grupal, pero tampoco deberías usar el mismo color que uno de los otros miembros más antiguos de la familia", ha expresado en el documental, no sin antes aclarar que nunca se le comentaba que tonalidades usarían el resto de las invitadas.

Kate luce un espectacular conjunto en color magenta y negro, los colores de moda del 2023. FUENTE: VOGUE

La respuesta de Kate Middleton ante las críticas de Meghan Markle

Ahora, en las redes sociales oficiales de la Corona Británica, algunos seguidores han visto como la princesa heredera se ha lucido con un look bastante provocador. Hay quienes afirman que este outfit ha sido una respuesta a las críticas de la duquesa de Sussex, ya que ha dado una glamourosa cátedra de estilo en la que precisamente el color se ha robado todas las miradas.

El saco elegido en color magenta es de la firma Hobbs. FUENTE: Instagram @princeandprincessofwales

Tras semanas y varios eventos reales de ver a Kate Middleton en looks con tonalidades sobrias y neutras, este look arrebató todas las miradas al lucir un par de pantalones de vestir en color negro combinados con un toque de color en el que se sumó a los tonos magentas que reinarán en este 2023. Para ello, apostó por un jersey de cuello alto y un sofisticado abrigo desabotonado, ambos en el mismo tono brillante.