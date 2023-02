El restó bar que cumplió un año y tiró la casa por la ventana: mirá las fotos

La premisa de Chachingo, la marca ya instalada de bar y restaurante creada por el enólogo Alejandro Vigil, siempre fue la de concebir un lugar para disfrutar con amigos. Cervezas artesanales tiradas, vinos argentinos, cocktails y comida para pasar buenos momentos es solo algo de lo que se puede encontrar en cada local.

Pues uno de ellos, el que está ubicado al oeste de la ciudad de Mendoza, cumplió un año y... ¡se armó la fiesta! Drinks, barras especiales de Spritz y de Gin Tonic, banda en vivo, Dj, delicias y dancing sorprendieron a los invitados especiales en una noche de verano en la que, por suerte, refrescó.

"¡Estoy copada con esta party! Soy habitué y además me encanta salir temprano", dijo Cecilia, una de las presentes.

"En mi caso, no hay mejor plan que salir a tomar un trago o una copa de vino al atardecer, charlar con amigas y comer unas tapas. Ya no me van las propuestas demasiado nocturnas", confesó Gaby, otra de las que disfrutaba en compañía de un gran grupo.

Este Chachingo tiene una capacidad aproximada de 140 personas, lo que lo transformó en el local más grande del grupo en Mendoza.

Los invitados disfrutaron de deliciosas tapas y finger food, entre las que se destacaron las rabas frescas, las mini hamburguesas, el pollo crunchy y el ceviche. Sin embargo, hubo un plato que se llevó todos los aplausos: el sushi.

A la hora de la música, Juano Miranda y Juanma Ojeda interpretaron clásicos del rock nacional, y luego llegó la hora del Dj, para bailar frenéticamente.

