Estos son los impresionantes artistas elegidos por Carlos III y Camilla Parker Bowles para musicalizar su coronación

Carlos III y Camilla acaban de presentar una página web que ofrece todos los detalles acerca de lo que será su coronación el próximo mes de mayo. Entre las varias cosas que compartieron el rey y la reina consorte se encuentra una playlist que da una idea acerca de quiénes serían los artistas con los que musicalizarán el evento real.

Carlos III y Camilla ultiman detalles para la coronación y comparten su música favorita

La coronación de Carlos III y Camilla Parker Bowles está cada vez más cerca. A 3 meses del evento real que llamará la atención del mundo entero, el rey y la reina consorte presentaron una página web con el objetivo de compartir toda la información que hay que saber al respecto. La web “Coronation of His Majesty The King & Her Majesty The Queen Consort” fue presentada el pasado 6 de febrero, fecha más que especial ya que se trata del día en que Isabel II se convirtió en reina hace ya 71 años.

Carlos III y Camilla se preparan para la coronación que tendrá lugar el próximo 6 de mayo - Fuente: Instagram The Royal Family (/theroyalfamily

En paralelo al lanzamiento de esta web, Carlos III y Camilla publicaron también una playlist que armaron en Spotify y que, además de funcionar como previa al evento real, permite dar una idea de quiénes serán los artistas cuya música se escuchará el próximo 6 de mayo. La “Coronation Celebration Playlist” está compuesta sobre todo por bandas y solistas británicos, y muchas canciones hacen referencias a la monarquía. Sin ir más lejos, se encuentra la famosa “We are the champions” de Queen, y la pieza que cierra la lista es “King”, de Years & Years.

Los artistas y las canciones que eligieron Carlos III y Camilla para su coronación

La playlist de la celebración para la coronación comienza con uno de los grandes clásicos de The Beatles. Se trata de Come Together, canción que abre Abbey Road, disco que, curiosamente, cierra con la pieza “Her Majesty”. Otro de los grandes artistas que forma parte de la playlist es David Bowie. A pesar de que en vida rechazó la propuesta que le hizo Isabel II de convertirlo en Sir, el autor de canciones como Changes y Heroes sería uno de los preferidos del rey y la reina consorte. Es por esto que ambos optaron para que “Let’s Dance” integre la lista musical.

Clásicos como The Who, Electric Light Orchestra y Pet Shop Boys comparten espacio con artistas de las nuevas generaciones, como es el caso de Ed Sheeran, Harry Styles y Sam Ryder. Para finalizar, la presencia de Coldplay y de Spice Girls resulta curiosa ya que se trata de bandas que podrían actuar en lo que será el show musical del Concierto de la Coronación. Sin embargo, aún no se dio a conocer cuál es el cartel de bandas y solistas que se presentará durante el evento.