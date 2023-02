Kate Middleton estrena nueva cuenta en Instagram y las redes estallan

Kate Middleton acaba de abrir una nueva cuenta en Instagram. Lejos de ser personal, se trata un perfil dedicado a The Royal Foundation Centre for Early Childhood, la fundación centrada en la primera infancia de los niños que creó en junio de 2021.

Todo sobre la nueva cuenta de Instagram de Kate Middleton

Kate Middleton ya tenía una cuenta de Instagram, que es la que comparte con su esposo, el príncipe William, bajo el nombre actual de “The Prince and Princess of Wales” (“El Príncipe y la Princesa de Gales”) y que antes se encontraba como “El Duque y la Duquesa de Cambridge”.

Kate Middleton, en uno de los actos de su campaña "Shaping Us" - Fuente: Instagram The Royal Foundation Centre for Early Childhood (/earlychildhood)

Ahora, la royal de 41 años acaba de estrenar una nueva que, al igual que la anterior, se caracteriza por no ser personal. Por lo contrario, se enfoca en una de las tantas actividades profesionales que realiza Kate desde su condición de figura real. La nueva cuenta lleva el nombre de The Royal Foundation Centre for Early Childhood, que es la fundación que Middleton creó hace casi 2 años para generar conciencia acerca de la importancia que tiene la primera infancia de un niño en su formación como individuo.

Acerca de la finalidad de este nuevo perfil, se espera que la futura reina consorte utilice este medio para dar visibilidad a las tareas que lleva a cabo la fundación y también para generar un mayor acercamiento con las generaciones más jóvenes.

Kate Middleton y su fundación para la primera infancia

En el portal de la Fundación se afirma que “durante la primera infancia, desde el embarazo hasta los cinco años, nuestro cerebro se desarrolla a un ritmo sorprendente, más rápido que en cualquier otro momento de nuestra vida”. A través de esta organización, Middleton busca concientizar acerca de cómo las “experiencias, relaciones y entorno moldean” el “yo futuro” de cada persona.

Para esto se vale de campañas como “Shaping Us” (“Formándonos”), la cual acaba de lanzar en paralelo al estreno de su nuevo perfil de Instagram. “Nuestra primera infancia moldea todo, desde la manera en que formamos relaciones hasta la forma en que lidiamos con el estrés”, expresó Kate Middleton. En simultáneo, indicó que “al centrar nuestro tiempo, energía y recursos colectivos en estos años más preventivos, podemos marcar una gran diferencia”. Para finalizar, la esposa de William postuló vía redes sociales que “juntos podemos construir una sociedad de adultos sanos y felices para las generaciones venideras”.