La Navidad y el rock en 15 videoclips

En sí el rock and roll genera mensajes positivos y -más allá de cómo lo viva cada uno, la Navidad es la época del año más esperada por los niños y se propone vivirlo como una experinecia positiva y agradable. Navidad deriva de "nativitas", que significa nacimiento y el término "Christmas" significa "misa (mass) de Cristo". Es decir que la Navidad celebra el nacimiento de Cristo. Sin embargo en el mundo del cine, de la cultura y del comercio la Navidad es Santa Claus o Papá Noel y eso responde a la acción generosa del regalo, que también deriva de un hecho relacionado con el niño Jesús y que son los tres reyes magos. De allí surge la tradición de los regalos.

Pixabay - pixabay.com

A lo largo de su historia la música rock también ha aprovechado esta época del año para ponerle música a la Navidad. Desde los ex beatles John Lennon y Paul Mc Cartney hasta figuras como U2, Queen y Rod Stewart, esta época del año les ha venido bien para compartir mensajes en canciones que han generado unión y fraternindad en los jóvenes.

Créditos: Pixabay.com

Si bien la Navidad celebra en todo el nacimiento del niño Jesús la figura de Santa Claus o Papá Noel lo ha eclipsado y donde más esto se advierte esto es el mundo del cine, la cultura y el comercio. Más allá de esto vale destacar el mensaje de unión y fraternidad que la Navidad ha dejado a lo largo del tiempo y en importantes bandas y personalidades de la música.

Pixabay - pixabay.com

A continuación una lista de videoclips de estrellas del rock and roll y al final dos videos de canciones de Navidad correspondientes al rock argentino, en el cual uno de los mismos se refiere a cómo una persona atraviesa la Navidad en la absoluta pobreza. Es decir, una canción de 1980 que está describiendo lo que sucede hoy.

Pixabay - pixabay.com

15 videos para vivir y compartir la Navidad

1. Step Into Christmas - Elton John (1973)

Canción que en diciembre de 2023 y certificada triple platino por la Industria Fonográfica Británica por ventas y flujos de 1.800.000 unidades.

Bienvenidos a mi canción navideña./ Me gustaría agradecerles por el año./ Así que les envío esta tarjeta navideña para decirles que es un placer tenerlos aquí./ Me gustaría cantar sobre todas las cosas que tus ojos y tu mente pueden ver./ Así que súbete al tocadiscos./ Oh, entra en la Navidad conmigo. / Entra en Navidad / Unámonos / Podemos ver caer la nieve por siempre jamás

Comer, beber y ser feliz / Ven conmigo / Entra en Navidad / La entrada es gratuita / Cuídate en todo lo que hagas el próximo año

y sigue sonriendo a través de los días. Si podemos ayudarte a entretenerte. / Oh, encontraremos la manera. / Así que feliz Navidad a todos y cada uno. / No hay lugar en el que preferiría estar / que preguntarte si estarías obligado / a entrar en Navidad conmigo.

2. Merry Christmas (Elton John con Ed Sheeran) 2021.

Enciendan un fuego y reúnanse alrededor del árbol / Llena un vaso y tal vez vengas a cantar conmigo. Así que bésame y vierta el vino, brindemos y oremos por la nieve de diciembre. / Sé que ha habido dolor este año, pero es hora de dejarlo ir./

El año que viene nunca se sabe./ Pero por ahora feliz navidad-/ Ambos hemos conocido el amor, pero este amor que tenemos es el mejor de todos. / Ojalá pudieras verlo a través de mis ojos y entonces lo sabrías/ Dios mío, te ves hermosa ahora mismo.

Feliz navidad / El fuego continúa / Y todos cantaremos la canción / Simplemente divirtiéndome mucho

Mientras estamos aquí, ¿podemos todos dedicar un pensamiento? / ¿Para los que se han ido?

Feliz Navidad a todos

3.Happy Xmas (War Is Over) - John Lennon (1971).

Feliz Navidad, Yoko; Feliz Navidad, Julian. Así que es Navidad ¿Y qué has hecho? Otro año se acabó Y uno nuevo acaba de empezar. Así que es Navidad. Espero que te hayas divertido. La gente cercana y querida, Los ancianos y los jóvenes. Una muy feliz Navidad, Y un feliz Año. Esperemos que sea uno bueno. Sin ningún miedo. Así que es Navidad (la guerra se terminó). Para los débiles y los fuertes (si lo quieres). Los ricos y los pobres (la guerra se terminó). El camino es muy largo (ahora). Así que Feliz Navidad (la guerra se terminó). Para los negros y los blancos (si lo quieres). Para los asiáticos y los indígenas (la guerra se acabó). Dejemos toda la pelea (ahora). Una muy feliz Navidad. Y un feliz Año. Esperemos que sea uno bueno. Sin ningún miedo. Así que es Navidad (la guerra se terminó). ¿Y qué hemos hecho? (Si lo quieres) Otro año se acabó (la guerra se terminó) Y uno nuevo acaba de empezar (ahora) Así que es Navidad (la guerra se terminó). Feliz Navidad (feliz Navidad)

4. Paul McCartney - Wonderful Christmastime 1979

Los ánimos están bien y el espíritu, bien arriba / Estamos aquí esta noche y eso ya es suficiente / Estamos teniendo una maravillosa Navidad / La fiesta está en marcha, la sensación está aquí / Eso sólo llega en esta época del año / Simplemente teniendo una maravillosa Navidad / Simplemente teniendo una maravillosa Navidad / Simplemente estamos teniendo una maravillosa Navidad / La fiesta está encendida, el espíritu está arriba / Simplemente estamos pasando una maravillosa Navidad

5. Queen - Thank God It's Christmas (track 6 del disco 2 de The Works - Queen - de 1984)

Oh mi amor, hemos compartido momentos de lágrimas y hemos atravesado esperanzas y temores / Amigos, ha sido un año largo y difícil pero ahora es Navidad, gracias a Dios en navidad. / La luna y las estrellas brillan con frialdad, que la nieve haga una linda Navidad porque, amigo mío, el mundo compartirá esta noche especial porque es Navidad, gracias a Dios es navidad. / Gracias a Dios es Navidad y que cada día sea Navidad / Hemos vivido días difíciles y gracias a Dios es Navidad / Una muy feliz Navidad para todos ustedes porque gracias a Dios es Navidad.

6. Wham! - Last Christmas (1985).

La Navidad pasada / Te di mi corazón / Pero al día siguiente lo regalaste / Para salvarme de las lágrimas / Pero sigues llamándome la atención / Dime, nena ¿Me reconoces? / Bueno, bueno / Ha pasado un año / No me sorprende / Feliz Navidad.

7. Bryan Adams - Christmas Time (Classic Version) 2022

Todo el año hemos estado esperando para que llegue este día porque podemos estar juntos en armonía / Llegará el momento en el que haya paz en la tierra para todos y en el que podamos vivir para siempre en un mundo libre / Deja que brille para ti y para mí / Hay algo en Navidad, algo sobre Navidad y es eso que te hace desear que Navidad sea todos los días para ver la alegría en los ojos de los niños y en la forma en el que los viejos sonríen. La Navidad nunca desaparecerá / Estamos todos como uno esta noche / No hace ninguna diferencia si eres blanco o negro / Porque podemos cantar juntos en armonía / Sé que no es demasiado tarde / El mundo sería un lugar mejor si podemos mantener este espíritu más de un día del año / Es la época del año en que todos están juntos / Celebraremos aquí el día de Navidad / Cuando los que amas están ahí / Hay algo en Navidad / Algo sobre Navidad / Eso uqe te hace desear que Navidad sea todos los días.

8. Bon Jovi - Christmas Isn’t Christmas - 2023

Pixabay - pixabay.com

La Navidad no es Navidad / Bonitos papeles de regalo / envuelvan cada regalo que es nuevo / los sonidos de esta Navidad llegan por la noche / encenderemos un fuego / enviaremos un saludo por esta Navidad / Cantaremos una canción / No hay nada malo, pero este año la Navidad no está bien / Oh, es un hermoso día, daremos gracias y rezaremos / Por cada bendición y por los sueños que se hicieron realidad / Es una hermosa noche / No puedo esperar a la primera luz / Cuando el cielo brillará de un azul diferente / La nieve sigue cayendo, los amigos llaman / Traen risas y buenos deseos / El vino fluye y otro año ha pasado / Nada ha cambiado, pero la vida sigue cambiando / Algunos dicen hola, algunos dicen adiós / Son los recuerdos los que mantienen la cálidez de esta noche / ¿Cómo se supone que debo dejarte ir? / Cuando eres lo único que he conocido / Eres la razón por la que sigo aguantando / Ahora, ¿quién es fuerte y quién tiene miedo? Mañana no será como ayer / Mañana simplemente no puede ser como ayer / Prométeme que volverás a casa pronto / Porque la Navidad no es Navidad sin ti

9. All I Want for Christmas Is You - Justin Bieber y Mariah Carey

No quiero mucho para Navidad. Solo hay una cosa que necesito. No me importan los regalos debajo del árbol de Navidad. No necesito colgar mi calcetín allí sobre la chimenea. Papá Noel no me hará feliz con un juguete el día de Navidad. Solo te quiero para mi más de lo que podrías saber. Haz que mi deseo se vuelva realidad. Todo lo que quiero para Navidad eres tu. No pediré mucho esta Navidad. Ni siquiera desearé nieve, y yo solo quiero seguir esperando. Porque solo te quiero aquí esta noche aferrándose a mí tan fuerte. ¡Qué mas puedo hacer! Oh, cariño, todo lo que quiero para Navidad eres tú. Mirá el video haciendo clic en la Rod Stewart - Christmas Live at Stirling Castle (2012).

10. Rod Stewart. Merry Christmas, baby (2012).

Feliz Navidad, nena. Seguro que me tratas bien. Feliz navidad, nena. Seguro que me tratas nena. Me compré un anillo de diamantes para Navidad. Me siento como si estuviera en el paraíso. Me siento muy bien. Tengo música en mi radio. Me siento muy bien, nena. Siento que te voy a besar. Santa bajó por la chimenea. Pasaron las tres y media. Dejé todos esos buenos regalos. Para mi bebé y para mí, sí. Feliz navidad, nena. Claro, trátame bien. Me compraste todos estos buenos regalos.Me siento como si estuviera en el paraíso.

11. Christmas (Baby, Please Come Home) - U2 (2004)

Es Navidad, cariño, por favor volvé a casa. Mucha gente alrededor es Navidad, por favor, volvé a casa. Las campanas de la iglesia de la ciudad están tocando esta canción porque es Navidad, qué sonido tan feliz, por favor vuelve a casa. Pero esta no es una Navidad absoluta porque recuerdo cuando aún estabas en casa, bonitas luces en el árbol, deberías estar conmigo, por favor, volvé a casa.

12. Coldplay - Christmas Lights (2010)

Nochebuena, otra pela, lágrimas de tanto llorar, estoy envenenado y fui a la calle Oxford para tratar de corregir mi error, simplemente aléjate dicen esas ventanas, pero no puedo creer que ella se haya ido cuando todavía estás esperando que caiga nieve. Realmente no parece Navidad en absoluto, las velas parpadean y yo sigo aferrándome y como un Elvis borracho cantando yo estoy cantando como siempre te amé cariño, y simper lo haré cuando todavía estás esperando que caiga nieve, realmente no parece Navidad.

13. Robbie Williams | Merry Xmas Everybody ft. Jamie Cullum (2019)

¿Estás colgando una media en la pared? El el momento en que cada Papá Noel tiene una pelota. ¿Montando un reno de nari roja?

Feliz Navidad, todos se están divirtiendo , feliz Navidad.



Mira hacia el futuro, esto apenas ha comenzado. ¿Estás esperando que lleigue la familia? ¿Estás seguro de que tenés espacio libre en tu interior? Feliz Navidad, todos se están divirtiendo, faliz Navidad.

14. La Navidad de Luis - León Gieco (1980).

Toma Luis, mañana es Navidad. Un pan dulce y un poco de vino. Ya que no puedes comprar. Toma Luis. llévalo a tu casa. Y podrás junto con tu padre. la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Señora, gracias por lo que me da. pero yo no puedo esto llevar. porque mi vida no es de Navidad. Señora, cree que mi pobreza llegará al final comiendo pan el día de Navidad. Mi padre me dará algo mejor. Me dirá que Jesús es como yo.

15. María Navidad - David Lebón - 1980

Estoy sentado aqui. Mi vida no tiene principio ni tiene fin. Me siento feliz. Siento que te encontré. Si no es muy difícil, llámame otra vez. Te digo porque, me siento feliz. Y yo sé, que soy el único en este mundo. Que te mira así y que te toca así. Déjame seguir. Quiero tenerte de cualquier manera. Mis brazos te piden, mi alma te espera. Sabes bien lo que es esta canción. Es mi alma entera. La tenés sólo para vos. Quiero que la comprendas. Dejame tocarte, déjame abrazarte. Dejame amarte, mi amor