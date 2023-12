Los mejores looks para celebrar la Nochebuena

Se acercan las fiestas y estos días nos encuentran con un sin fin de eventos y celebraciones en los cuales queremos que nuestro look nos favorezca, destaque nuestra silueta y nos haga ver espléndidas.

Uno de los principales dilemas a la hora de elegir un look para celebrar es mantenernos fiel a nuestro estilo, ya que en el día a día no solemos vestir de forma tan elegante o festiva. Por eso es importante, además de seguir el dress code del evento, elegir un outfit que acompañe a nuestra personalidad y con el que nos sintamos cómodas.

Eleva tu estilo natural

Si sos de las mujeres que prefieren llevar looks casuales, en telas suaves y cómodas, que les permitan mayor libertad de movimiento, los vestidos largos de impronta hippie chic son ideales.

Para un evento de día podés elegirlos de lino en tonos claros o tierra, mientras que para un evento de noche son ideales aquellos en tonos más oscuros y que tienen algún bordado o brillo en la tela.

Para lograr un outfit más elevado sin perder tu naturalidad, llevá accesorios que completen el look. Para el día, los accesorios en rafia son una de las tendencias de la temporada, mientras que para la noche podés sumar pequeños detalles metalizados para iluminar tu outfit.

Los accesorios de rafia con acompañamientos ideales para los looks de estilo natural. Imágen: Luiza Sobral.

Mantené tu naturalidad eligiendo telas nobles y diseños que te brinden libertad de movimientos. Imagen: Rapsodia.

Clásica elegancia

Los trajes sastres, que están presentes en las principales colecciones de moda desde hace ya algunas temporadas, son un gran aliado de las mujeres de estilo clásico.

Para ocasiones festivas, este conjunto de prendas atemporales se transforma incorporando paillettes tanto en el pantalón como en el saco, los cuales combinados con un top discreto generan un punto focal que no pasa desapercibido.

Animate a llevar prendas con paillettes y brillos esta temporada. Imagen: Thasia Naves.

Para darle una impronta más veraniega y festiva elegí combinar un pantalón con un chaleco a modo de top. Si el evento es un poco más casual podés llevar unas bermudas a tono para lograr un look monocromático y estilizado. Imagen: Thasia Naves.

Elegí accesorios pequeños y sobrios para mantener el estilo chic que te caracteriza.

Let's party

En esas ocasiones donde el tipo de evento nos permite jugar con nuestro lado más sexy y atrevido, las tendencias actuales nos proponen diferentes looks para no pasar desapercibidas. Desde los encajes y transparencias hasta los top que simulan un soutien, el estilo sexy se abre paso en los looks de fiesta.

Para lograr un outfit armónico, mezcla prendas al cuerpo o con transparencias con otras prendas más formales. Combina una maxi falda, o falda mini, con un top de lencería para crear un look atrevido que insinúe con elegancia. Lográ un outfit equilibrado mezclando transparencias con faldas midi o pantalones casuales. Mezcla prendas al cuerpo o con transparencias con otras prendas más formales.

También podés cambiar una minifalda con brillos con un body en un color neutro, convirtiendo a la falda en el punto indiscutido de atención.

Siempre recordá elegir prendas que te representen, que sean fieles a tu estilo y con las que te sientas cómoda. Los eventos de fin de año son momentos de celebración y disfrute animate a elegir ese look con el que te sentís espléndida.

* Mery Montes de Oca, asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

Merymdoimagen@gmail.com