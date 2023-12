Mirá Quien Vino: hoy, Juan Pablo Michelini

Juan Pablo Michelini comenzó sus estudios en Enología en la Escuela Vitivinícola Don Bosco de Mendoza. Su carrera profesional comenzó en la bodega Doña Paula acompañando a su hermano Matías mientras ganaba experiencia con vendimias en lugares como Sonoma (Estados Unidos) y Pomerol (Francia).

Figura central de una familia sumamente influyente en la viticultura argentina de la actualidad. Realizó sus estudios en la Escuela Vitivinícola Don Bosco e inició su carrera profesional junto a su hermano Matías Michelini en Doña Paula. Actualemnte

En el 2008, finalmente, llegó su primer proyecto propio: Zorzal Wines, en Gualtallary, con la búsqueda de construir un estilo basado en la pureza varietal, la mínima intervención y la constante innovación. Actualmente es el “capitán” de Zorzal Wines y también de su proyecto “Altar Uco”.

Juampi, en plena faena.

El Ping Pong

Edad:

41 años

Cargo que desempeña en su empresa:

Director de Enología en Zorzal Wines. Propietario y Director de Enología en Altar Uco.

¿Dónde naciste?

Nací en Mendoza Capital

¿Tenés algún hobby?

Tocar la guitarra, cantar y jugar al golf.

¿Qué es lo que mejor sabés cocinar?

¿Yo cocinar? (risas). En realidad y con absoluta modestia y humildad soy muy bueno haciendo asados y no hay como los míos (palabras de mis hijos) (risas nuevamente).

¿Se puede tomar vino tinto con soda o con hielo?

Pregunta capciosa si las hay. A esto no hay que sacarlo de contexto, yo preguntaría a que vino. Hay vinos y vinos. Si yo me encuentro, en pleno verano, en una pileta con mi familia prefiero tomar un rico vino fresco más que una gaseosa. Voy a elegir ese vino espectacular que fue pensado para eso. No para pensarlo y estudiarlo mucho. En esa situación, prefiero poner un hielo unos minutos y sacarlo para no diluirlo. Luego tenemos el caso del vino de todos los días. Ese vino que nos compartieron nuestros abuelos y nuestros padres en algún momento, donde no había mejor sabor que fuese con soda. Vamos hasta el fin con eso. Pero hay vinos que no y no me tiembla nada el decirlo. Hay vinos que están disponibles en la góndola, que fueron pensados antes de que existieran. Donde se buscó el lugar perfecto, la forma de plantar y pasaron años hasta que pudimos elaborarlos y luego otros tantos años de crianza. Esos son vinos para sumergirse en un lugar, conocer a un viticultor y comprender por donde pasa su vida. Si lo diluyo, comienzo a borrar todo eso que hay detrás y lo transformo en una bebida más.

¿A cuáles de tus colegas admirás?

A varios. Hoy tenemos la suerte de contar con colegas tremendamente profesionales y sensibles. Creo que estamos ante el mejor momento de la historia vitivinícola de nuestro país.

¿Choripan o sushi?

Choripan sin dudas.

Un lugar en el mundo…

Mi hogar, mi familia.

¿Que tomás cuándo no tomás vino?

Depende, debo decir que me gustan mucho las gaseosas heladas de lata…

¿Cuál es tu golosina preferida?

Caramelos o gomitas ácidas.

¿Messi o Maradona?

Messi

¿Boca o River?

¿Quá? Siempre River…!

Red social preferida…

Instagram

Canción favorita…

“Los Libros de la buena Memoria” de Invisible o “Desarma y Sangra” de Serú Girán.

¿Cuál es la mejor película que viste?

“El Padrino I, II y III”.

¿Admirás o has admirado a algún político?

Lamentablemente no…

¿A qué tres famosos invitarías a cenar?

Si puedo elegir vivos y muertos diría: a San Juan Pablo II, a Gustavo Cerati y a Messi

Restaurante favorito

Imposible responder esto hoy. Todo dependerá del momento y de qué quiero disfrutar. La actualidad gastronómica de Argentina es alucinante. Pero quizás, si elijo mi zona de confort (porque soy muy de la carne) me siento muy privilegiado de poder disfrutar de Don Julio.

Recomendanos un vino que hagas vos y otro de algún amigo…

Por su gran relación precio calidad: Gran Terroir Pinot Noir de Zorzal. Luego de un gran amigo, cualquier vino que sea hecho por Ger Masera va a ser un golazo de mitad de cancha.

