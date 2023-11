Karina Milei: los looks de la hermana y estratega del presidente electo

Karina Milei es considerada por muchos la gran estratega detrás del triunfo de Javier Milei en el último ballotage y es una de las mujeres más influyentes en el entorno del presidente electo. Dueña de un perfil bajo, elige -por ahora- estar tras bambalinas y acompañar a su hermano en el armado del nuevo gobierno desde un rol de menor exposición. Es relacionista pública y tiene un lado artístico ya que es escultora. Esto tiene influencia en su estilo y en los looks elegidos para sus últimas apariciones públicas.

El look de las PASO

Dueña de un estilo principalmente natural, para las elecciones PASO Karina eligió una remera negra de estilo casual y la acompañó con un kimono de estilo boho estampado cuyo color predominante era el negro (acompañando la remera), los diseños eran principalmente en tonos claros y con detalles en rosado.

Este outfit, si bien transmitía formalidad en la elección del color negro, mostraba una fuente impronta artística. La elección de un kimono con diseños orgánicos y detalles en rosado busca transmitir más cercanía.

Su estilo más descontracturado y boho estuvo presente en el look elegido por Karina Milei para el domingo de las PASO.

La primera vuelta

Para las elecciones del mes de octubre, Karina Milei optó por una camisa estampada en tonos celeste y blanco, con una fuerte relación con los colores patrios. En esta ocasión la estampa presente en la camisa era de flores minimalistas, sin detalles, manteniéndose fiel a su estilo más clásico y natural.

En línea con el perfil bajo que busca mantener, optó por llevar un pantalón de jean clásico en color oscuro y sumar un chaleco puffer en color negro. Todas estas son elecciones de prendas que buscan lograr un look que no sea el centro de las miradas, si no dejarle ese lugar al entonces candidato presidencial.

En la primera vuelta apelo a los tonos patrio presentes en la camisa.

La noche del ballotage

Para el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Karina Milei se animó a llevar un color más vivo y llamativo: eligió una blusa en color rojo. Este color transmite energía, poder y pasión, buscando generar así un mensaje de fortaleza. Manteniendo su estilo natural y clásico, combinó la blusa con pantalones negros, creando un outfit formal apropiado para la ocasión que se vivía.

El color rojo transmite energía, vitalidad y fuerza.

La reunión con Vitobello

Luego de la segunda vuelta y de que su hermano Javier Milei fuera elegido el próximo presidente de Argentina, Karina se reunió con el secretario general de la Presidencia del actual gobierno para coordinar la transición. Para esta ocasión volvió a sus looks estampados, llevando una sobre camisa con diseño de guardas en tonos de celestes y verdes.

Fiel a su estilo natural, llevo un pantalón de jean oscuro y una remera blanca. Karina Milei con un estilo natural.

En todos sus looks pudimos ver a Karina Milei con un estilo natural, de prendas clásicas y cómodas, con poco maquillaje y pelo suelto. Dependerá del rol que asuma en el próximo gobierno si la podremos ver con outfits más formales. @mery_mdo

* Mery Montes de Oca, Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com