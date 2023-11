LLevá una de las principales tendencias de la temporada como una experta

Las ballerinas son un calzado que despierta opiniones encontradas, a muchas les resulta un calzado perfecto para los momentos de transición entre temporadas y para looks casuales, mientras que otras no le encuentran el encanto. Pero lo cierto es que esta temporada primavera - verano las vamos a ver por todos lados, ya desde el año pasado irrumpieron con fuerza en el street style de las principales influencers europeas y este año llegaron para que las incorporemos a nuestro outfits.

Este regreso trae consigo nuevas versiones de las clásicas flats que llevamos a principio de los años 2000. Ahora podemos encontrarlas no solo con punta redondeada u ovalada si no que también vienen con punta cuadrada y en punta, lo cual es ideal para lograr looks estilizados. Estas diferentes versiones convierten a las ballerinas en un básico de los fondos de armario de primavera, ya que permiten que elevemos nuestros looks de forma práctica.

En cuanto a los colores, los tonos neutros siempre nos permiten alcanzar estilos clásicos y refinados con un toque de tendencia, mientras que las propuestas en tonos vibrantes, y hasta en metalizados, aportan un detalle muy cool y único al outfit. El clásico estilo bicolor, original de la firma de moda francesa Chanel da un detalle femenino y muy clásico a tus outfits.

Por su comodidad, practicidad y versatilidad, este tipo de calzado bajo es elegido para combinar con diferentes looks y estilos que marcan tendencia, te dejo algunos tips para que te inspires:

Animate a looks primaverales y en tendencia.

Ballerinas todos los días

Si tu estilo es relajado y tus looks de todos los días necesitan ser prácticos y cómodos, pero buscás que a la vez sean looks a la moda, las balerinas son ideales. Podés combinarlas con un jean de corte recto y largo cropped y una camisa de lino para estar cómodo durante estos días más cálidos. Para lograr un estilo casual y elegante, suma una chaqueta de punto o un cardigan.

Un outfit ideal por su silueta relajada son los pantalones culotte, elegilos en tonos neutros y combinalos con ballerinas en punta para estilizar tu silueta.

Si buscás un look más romántico y veraniego, animate a llevar ballerinas con un vestido corto o midi en tonos claros y con aires románticos.

Armá outfits casuales y muy cómodos llevando ballerinas. Imagen: WhoWhatWear.

Imagen: In style.

Imagen: Like ti Know It.

Minimalismo puro

Si buscás looks cómodos para el trabajo, las ballerinas son el complemento ideal. Elegí llevarlas en tonos oscuros y combinadas con un pantalón sastrero al cuerpo (mejor si no es demasiado oversize) y chaleco. Este outfits minimalista no solo es atemporal, sino que además tiene la dosis justa del estilo smart casual.

Para darle un toque personal a este tipo de looks podés elegir accesorios que atraigan la mirada, como un par de aros llamativos o una cartera de color. Para looks minimalistas elegí ballerinas clásicas.

Imagen: Like to Know It. Imagen: @cocobeautea.

Las últimas tendencias

Como te contaba, las ballerinas se renovaron en este regreso, siendo uno de los modelos más vistos las ballerinas estilo Mary Jane. Este tipo de calzado agrega al empeine una tira cruzada, que puede tener hebilla para ajustarse o adornos.

Una de las formas más originales de llevar las ballerinas estilo Mary Jane es con medias. Pueden ser soquetes, lo cual genera un estilo romántico y algo aniñado o medias largas y en colores llamativos, en caso de que busques un look único y creativo. En estos casos, la prenda ideal para lucir la combinación de ballerinas y medias son las faldas y vestidos, idealmente de largo midi. Inspirate en el street style para lograr estilos únicos.

Imagen: Miu Miu.

Siempre que busques incorporar tendencias a tus looks, procurá elegir aquellas que te representan y te hacen sentir cómoda y segura. Divertite con la moda, animate a jugar y probar nuevas combinaciones que te ayuden a mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca, Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo