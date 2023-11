Los nuevos vinos que llegan de una conocida bodega

A principios de los años 90 lo que conocemos como Alto Agrelo en Mendoza, era un mosaico de tierras productivas, destinadas a cultivar hortalizas, frutales y en menor medida, vides.

En 1992, el empresario Manuel Mas adquirió, sobre calle Cobos, en Agrelo, Luján de Cuyo, una finca de 72 hectáreas con el objetivo de colocar viñedos de gran calidad enológica, y dar el puntapié inicial a una tendencia: elaborar vinos de alta gama en pequeñas producciones.

Finca La Anita está ubicada en Agrelo, en Mendoza. Foto: Gentileza.

Una de las joyas del lugar, fue una pequeña parcela de Syrah de muchos años, que es aún hoy una de las variedades más preciadas de la bodega. Decidió que, con esa misma calidad, desarrollaría todos los vinos de la marca.

Fiel a sus raíces cuyanas, bautizó a su emprendimiento “Finca”, un nombre poco común para una bodega en una época en que la moda era usar nombres franceses o italianos, y le añadió el nombre de su madre, Anita, a la marca.

“Todo mundo me decía ¿cómo vas a sacar una marca “finca”? ¡Eso suena a criollo, a vinos comunes!” Cuando me empezó a ir bien, bodegas de la competencia me copiaron el nombre”, recuerda Manuel Más.

Durante los años en que Mas fue propietario de la bodega, los "Finca" fue la marca top de la firma, con un corte de lo mejor de las añadas.

La actualidad

Actualmente, Origin Wine Group - propietario de la bodega desde 2017- decidió reflotar esta marca para denominar una línea de vinos Premium que se ubican en el porfolio entre Luna y Finca La Anita, pero con un estilo más joven y descontracturado.

Los nuevos vinos de la bodega se llamana Finca. Foto: Gentileza.

Richard Bonvin, CEO de la compañía explicó que “Finca es nuestra nueva línea de vinos Estate, pero igualmente elaborada 100% con uvas de nuestros viñedos. Está conformada por Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay y Rosé”.

Denis Vicino, enóloga a cargo, detalló por su parte que se respetó la tendencia de vinos con un toque sutil de madera, jóvenes, estilizados y bebibles. Sólo el 30% de los tintos pasan por barricas de primer y segundo uso de tostado suave. Precio sugerido: $ 5.300 en vinotecas y supermercados de todo el país.