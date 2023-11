El pueblito de playas agrestes muy cerca de Mar del Plata: uno de los preferidos para vacaciones

La Costa Atlántica cuenta con extensas costas con hermosas playas para descubrir. Los argentinos prefieren pasar sus vacaciones de verano cerca del mar y esta muy cerquita de Mar del Plata es ideal para quienes buscan tranquilidad y estar en contacto con la naturaleza.

Una de los destinos más buscados por las familias que vacacionan en el verano es la playa es Mar de Cobo. Se trata de una pequeña y pintoresca localidad dentro del partido de Mar Chiquita, ubicada a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Mar del Plata, en el kilómetro 487 de la ruta provincial N°11, justo antes de llegar a la playa de Mar Chiquita.

Este es un pueblito mágico que, a pesar de la cercanía con La Feliz, aún conserva un ritmo de vida tranquilo y sus playas son agrestes. Sus pocas calles tienen un trazado particular que forma semicírculos que comienzan y terminan en la avenida principal, aquella por la que se accede a Mar de Cobo y que continúa hasta el mar.

En Mar de Cobo no hay gas natural, ni cloacas y hay zonas donde tampoco hay agua potable; además, es muy probable que no haya señal o internet; son estas características las que lo convierten en un destino muy buscado para quienes prefieren una desconexión total y los lugares agrestes o casi vírgenes a los cuales aún el turismo masivo no llega.

Esta playa está rodeada de naturaleza. Foto: Turismo Mar Chiquita

Pese a que es muy chico y poco urbanizado, cuenta con un centro comercial se despliega sobre la Av. Manuel Cobo, con una extensión de un poco más de 10 cuadras donde se encuentran los supermercados, carnicería, panadería, verdulería, restaurantes, farmacia y varios negocios que ofrecen todo lo necesario.

Mar de Cobos se encuentra rodeada de naturaleza, cuenta con una reserva forestal con pinos, olmos, cipreses y álamos. Entre la forestación se destacan los bosques de zarza mora, una tentación para saborear sus exquisitos frutos.

Es un lugar ideal para relajarse y descansar, sus playas son muy tranquilas y están prácticamente desoladas. Además, la pesca es una actividad extendida en la zona. Se puede visitar por un par de horas y disfrutar de caminatas, paseos en bicicleta, avistaje de aves; los que elijan quedarse también cuando cae el sol se sorprenderán con el imponente cielo de noche. La poca contaminación lumínica del lugar permite ver el firmamento lleno de estrellas.

Desde allí además se pueden visitar los, también tranquilos, vecinos La Caleta y Parque Lago, con paisajes increíbles como el arroyo Los Cueros o el lago con sus aves.