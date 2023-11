El hotel de lujo donde celebró su cumpleaños Ricky Montaner junto a Stefi Roitman en Mendoza

Stefi Roitman y Ricky Montaner se encuentran desde hace varios días en Mendoza. La pareja comparte en sus redes sociales fotos y videos de su estadía en la provincia del "sol y del buen vino", en esta oportunidad mostraron cómo festejó su cumpleaños el cantante en un hotel de lujo.

Ricky celebró este martes, 21 de noviembre, su cumpleaños en Mendoza. El artista se encuentra en Mendoza acompañando a su esposa, la cual está rodando un film que protagoniza y tiene como escenarios a los paisajes de montaña del Valle de Uco. Durante su estadía en la provincia la pareja aprovecha para disfrutar de la gastronomía, los vinos y todas las actividades que se pueden hacer en este destino.

El día de cumpleaños de Ricky no pasó desapercibido, Stef le preparó un desayuno de cumpleaños con una decoración y escribió en sus redes: "Quiero que estos días sean eternos. Feliz cumpleaños amor mío, sorprenderte trayéndote a este lugar único y verte tan feliz me emociona. Que sientas todo el amor de tantos que te amamos, y agradecerte. Me siento tan afortunada de que seas mi esposo. Celebrarte es la gloria. Te amo. Te amamos. ¡Esto sigue!".

"Celebrar mi cumpleaños aquí ha sido de mis celebraciones preferidas. Acompañar a mi esposita y verla brillar haciendo lo que ama fue mi regalazo y me sentí muy orgulloso. Aparte me trajo a un lugar del cual estoy enamorado", compartió Ricky en una publicación de Instagram que resume en fotos y videos su día de cumpleaños en Mendoza.

Los enamorados compartieron una romántica jornada en uno de los resorts más lujosos de Mendoza, ubicado entre viñedos y con vistas increíbles a la Cordillera de Los Andes. El hotel elegido fue The Vines, resort & spa. Este exclusivo lugar está situado en un terreno de viñedos y jardines que dibujan un hermoso paisaje que puede disfrutarse desde amplios balcones en la habitación.

El hotel tiene 22 villas, un chalé con una bodega y braseros al aire libre, varios lugares para hacer actividades al aire libre, la cava y la sala de cata. Además, ofrece un servicio de lujo en su spa con masajes y jacuzzis, del cual pudieron disfrutar Stef y Ricky.

The Vines se encuentra en Valle de Uco

Mirá las imágenes