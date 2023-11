El estilo portugués, la última tendencia de moda entre las fashionistas europeas

El mundo de la moda siempre se encuentra en búsqueda de nuevos referentes y estilos de street style y, así como en su momento el estilo francés fue un must have de los guardarropas más fashionista, ahora es el estilo portugués el que se impone en el los looks de las principales influencers de moda.

El nombre “chica portuguesa” o “estilo portugués” se debe a que quienes iniciaron esta tendencia son influencers y fashionistas originarias de Portugal, pero debe decirse que su estética se inspira en el estilo escandinavo, específicamente en los looks de la danesas, quienes siempre nos inspiran con sus looks en la Semana de la Moda de Copenhague.

Animate a mezclar

Uno de los elementos más característicos del estilo portugues son las mezclas originales de estampados y colores. La combinación única y muy de tonos y estampados con prendas de diferentes estilos hacen cada look diferente y original.

Para lograr estos looks en tendencia, las chicas portuguesas juegan también con la moda dopamina, logrando outfits muy coloridos. Las mezclas de estampados a cuadros con estampados de formas orgánicas y en prendas con calces diferentes remiten a la estética nórdica de las danesas.

La manera única de lograr combinaciones de colores y estampas caracterizan al estilo portugués. Imágen: Caetana Botelho Afonso.

Imágen: Caetana Botelho Afonso.

Pero no solo se trata de realizar mezclas imposibles de estampados y colores, si no de realizarlo con originalidad. Para eso las chicas portuguesas han ido adquiriendo las piezas claves de cada una de las temporadas pasadas y las combinan en la actualidad de forma única.

Animate a combinar piezas más clásicas con otras más descontracturadas.

Imagen: Mafalda Patricio.

Por eso podemos ver en este estilo las ugly sandals que estuvieron de moda hace algunas temporadas, pero ahora combinadas con medias y una falda; o zapatillas grandes combinadas con vestido de alta costura.

Más es más

Las chicas portuguesas aman los accesorios, y al tener un sentido del estilismo único, los agregan a sus outfits para lograr estilos tendientes al maximalismo con mucha armonía visual.

Es por esto que además de las prendas base, en su armario podemos encontrar zapatos, carteras y accesorios llenos de creatividad.

Hoy en día, los accesorios para el cabello, especialmente las pinzas en forma de flor, son un must have para lograr un look portugués. Los accesorios para el cabello son un must de las chicas portuguesas.

Imágen: María Serra. Imágen: Caetana Botelho Afonso. Imágen: Caetana Botelho Afonso.

A sus outfits llenos de contraste las chicas portuguesas les suman lentes de marcos llamativos, de colores y con brillos, carteras coloridas de diseños únicos animándose a arriesgar y lograr combinaciones inigualables. Imágen: Sofía de Moser Leitao. Imágen: Mafalda Patricio.

Este estilo es ideal para los días de verano, animate a incorporar color a tus looks en accesorios o prendas que te hagan sentir segura de vos misma. Usá la moda a tu favor, incorporá las tendencias que te hagan sentir feliz y te ayuden a transmitir al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca, Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo