Juliana Awada vuelve al ruedo y sus redes muestran un momento exquisito

Es común que despertemos rápido y hagamos las tareas que nos faltan lo más veloz posible antes de salir de casa. A pesar de que la realidad nos suele mantener ocupados, lo cierto es que este ritmo no es el más saludable para el cuerpo y la mente. Juliana Awada defiende esta posición y lo demuestra cada vez que postea un nuevo desayuno en sus redes.

Y no solo por el desayuno en sí, sino por la manera en que lo hace. La empresaria realiza su primera comida del día acompañada de la preparación de su mesa, inspirada en su estética depurada y simple que la ayuda a encarar mejor sus actividades.

Aunque a muchos pueda parecerle una pérdida de tiempo, dedicar los primeros minutos de nuestra jornada a preparar el desayuno, generando armonía con nosotros mismos y nuestro ambiente, es la mejor tarea que puedes regalarte en el día a día.

La mesa de de desayuno de Juliana Awada. Foto: Instagram @juliana.awada

Si aún no estás convencido, luego de esta foto cambiarás de opinión. Juliana Awada presentó uno de sus últimos desayunos con una decoración mega simple y acertada en su mesa. Con un plato de omelette y palta, un bowl de cereales y una taza de café, la diseñadora buscó alimentar su cuerpo y además obsequiarse un mimo visual.

En este caso, la influencer optó por un jarrón de rosas blancas acompañado de un individual con estampado geométrico en tonos beige, servilleta a rayas en blanco crudo y negro, juego de café en color tostado y vajilla de base blanca con dibujos en color negro.¡Una maravilla!

Aquí, Juliana Awada no solo pensó en la importancia del desayuno, sino también en la forma de servirlo. Seguramente te debe haber sucedido en alguna oportunidad de comer el mismo alimento servido de diferentes maneras, y aunque el sabor fue el mismo, la presentación ayudó a que uno de las opciones fuese mejor que la otra.

Esto se debe a que el cerebro sació el hambre pero además su necesidad de armonía visual. ¿Sería lo mismo si Juliana Awada hubiese armado su desayuno sobre un plato de vidrio y su infusión en una taza blanca? Claramente no, porque no se hubiese generado una sensación armoniosa como lo demostró en la anterior fotografía.

Sin embargo, esto no quiere decir que no disfrutemos de la ocasión o de los alimentos en sí, sino que el plus de tomarse unos minutos para planear tu mesa a tu gusto y estilo, lo hace mucho más enriquecedor.

Tal como propuso Juliana Awada, los colores neutros o claros son los más adecuados para emitir luz y tranquilidad antes de arrancar con tus actividades. Utilizando esa base, puedes ir dando toques propios a tu mesa: diferentes estampados, mezcla de texturas, combinación de tonalidades y hasta contraste entre los elementos de la vajilla.

Lo importante es darle energía a tu cuerpo desde los alimentos hasta la decoración. ¡Dale un toque especial a tus deayunos!