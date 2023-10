Las 5 mejores películas sobre The Beatles que nadie debe perderse

Se trata, sin lugar a dudas, de la banda más famosa de todos los tiempos.

El grupo de rock británico formado en Liverpool durante los años 1960; e integrado desde 1962 hasta su separación -en 1970- por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr; es la agrupación musical que tiene el récord a la hora de ser citados como fuentes de inspiración de cantantes y músicos de todo el globo.

Los creadores del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), considerado por expertos como una obra maestra de la música; son idolatrados aun hoy por millones de personas en el mundo; y cinco décadas después de su separación, las canciones que crearon continúa siendo popular.

Es por eso que hoy te dejamos un listado con cinco películas imprescindibles para quienes son sus fans, o simplemente, para conocer más de este mítico grupo de músicos ingleses.

George Harrison: Living in the Material World (2011) - Martin Scorsese

Del legendario director Martin Scorsese es un documental sobre la vida de George Harrison, el guitarrista de The Beatles que murió de cáncer de pulmón en 2001. Muchos argumentan que Harrison es uno de los miembros más subestimados de The Beatles, después del estrellato de alto perfil de Lennon y McCartney. Si es así, esta película arroja un poco más de luz sobre su fascinante vida como parte de The Beatles y más allá. Scorsese incluye homenajes y testimonios de la esposa y el hijo de Harrison, así como de amigos famosos como Eric Clapton y Tom Petty. También aborda la carrera solista de Harrison.

Se trata de un film en el que Scorsese dio a conocer una gran cantidad de información y material nunca antes visto.

Nowhere Boy (2009) - Samantha Louise Taylor-Johnson

Explora la vida de John Lennon en los años previos al éxito de la banda, algo que pocas películas o documentales han trabajado con en profundidad.

Lennon forma una banda llamada The Quarrymen, poco después de conocer a Paul McCartney y al guitarrista George Harrison. Con el tiempo, Lennon supera sus difíciles relaciones familiares y la banda finalmente evoluciona hasta convertirse en The Beatles.

La película se estrenó en Estados Unidos el 8 de octubre de 2010, un día antes de lo que habría sido el 70 cumpleaños de John Lennon.

The Hours and Times (1991) - Christopher Münch

Este film aborda una experiencia de vida de Lennon, cuando junto con el manager Brian Epsetin viajó a Barcelona.

El film proporciona una visión fascinante de una parte menos conocida de la vida de Lennon.

Yesterday (2019) - Danny Boyle

La película sigue a un joven músico en apuros llamado Jack (Himesh Patel), que se despierta después de haber sido atropellado por un colecitvo y descubre que es la única persona en la tierra que recuerda a Los Beatles o su música. Pronto encuentra fama y fortuna por interpretar sus canciones como si fueran suyas. Sin embargo, el éxito lo deja vacío y a admite ante el mundo que ha plagiado su trabajo.

I Wanna Hold Your Hand (1978) - Robert Zemeckis

Aunque Los Beatles son una banda inglesa, esta película está ambientada en Estados Unidos y es un relato ficticio de la Beatlemanía que se apoderó de la ciudad de Nueva York cuando la banda visitó The Ed Sullivan Show en 1964. Fue el debut como director del ahora El famoso director Robert Zemeckis y fue producido por Steven Spielberg.

La historia sigue a un grupo de superfans adolescentes que intentan llegar a los Beatles en su hotel y verlos en persona. Se producen muchas travesuras cuando los amigos utilizan todos los medios necesarios para acceder al hotel y encontrar a los músicos. Los propios Beatles nunca aparecen.

Para muchos fanáticos más jóvenes que no estaban vivos durante este período de la Beatlemanía, la película es una versión alegre y reveladora de los extremos del comportamiento de los fanáticos en una época antes de que la gente pudiera tener un mayor acceso a sus ídolos en línea y en las redes sociales.