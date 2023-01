La mejor olivícola del mundo es de Argentina y te contamos cuál

Olivícola Laur logró nuevamente estar en lo más alto del ranking mundial, ya que por segundo año consecutivo se posicionó por encima de España, Portugal, Turquía, Italia y Tunez.

El AOVE Ranking Mundial (EVOO World Ranking) es una clasificación sin fines de lucro, que fue creado para promocionar mundialmente los aceites de oliva virgen extra más premiados del mundo, con el objetivo de educar a los consumidores. Premia a los aceites de oliva virgen extra que han participado en el mundo en alguno de los concursos realizados durante el año que considera el EVOOWR.

Todo el equipo de Laur, festejando un año más.

La degustación es a ciegas realizada por jurados internacionales especializados con el objetivo de educar a los consumidores. Cada año, antes del inicio del calendario de concursos, se publica la lista de los que se tendrán en cuenta para la elaboración del ranking.

Olivícola Laur participó de 12 concursos durante el 2022, obtuvo un total de 134 premios, alcanzando un puntaje de 7041 puntos que lo pone muy por encima del segundo con 5704 puntos. El ranking se lleva a cabo hace más de trece años basándose en el sistema del ranking WRW&S (World Ranking Wine & Spirit) creado en el año 1997 por la WAWWJ (World Association of Journalists of Wine and the Spirit).

“Otra gran alegría que nos da el aceite de oliva mendocino en un momento lleno de campeonatos. Trabajamos mucho para mantener el puesto número uno del mundo que logramos el año pasado. No teníamos muchas esperanzas por el nivel de competencia. No éramos favoritos para que se repita la hazaña, pero claramente el trabajo, el esfuerzo, y el producto logrado colocan a Laur en el número uno nuevamente. Estamos felices de reafirmar este logro” manifestó Gabriel Guardia, Enólogo Gerente de Laur.

“Estoy muy orgulloso de ser parte y no me sorprende que vuelva a ocupar el primer puesto porque responde a estándares de alta gama en todos sus procesos. A veces no apreciamos lo que significa un concurso de estas dimensiones, ya que no es una persona la que puntúa sino un jurado experto constituido por varios miembros que ponen el foco de la lupa todos los detalles del producto.”, expresó el chef Christophe Krywonis, embajador de Marca para 2022.

Los 10 primeros