Esta legendaria joya de Lady Di será subastada

La casa de subastas Sotheby’s, con sede en Londres, anunció a través de su sitio web oficial que estarán subastando una de las piezas de joyería favoritas de Lady Di. Se trata nada más y nada menos de la icónica cruz Attallah, un gran crucifijo con piedras y diamantes.

El próximo 6 de enero comenzará la subasta anual Royal and Noble donde se espera que esta sea una de las piezas que más de que hablar. No solo por su valor, sino también por todo el significado que esconde.

Se fijó como precio base entre 80.000 y 120.000 libras esterlinas, lo que equivale a un valor entre 96.000 y 145.000 dólares, aunque se espera que la suma recaudada supere por mucho estos números.

Esta es la cruz que se subastará el próximo viernes. | Fuente: www.sothebys.com

Se subasta la cruz de Lady Di

Según el sitio web de Sotheby’s Londres, el colgante de amatistas cuadradas y diamantes circulares pesa aproximadamente 46 gramos y mide unos 136 x 95 mm. Esta pieza tan particular viene acompañada por un documento de la joyería Garrard que la describe detalladamente.

La famosa cruz Attallah llegó a Lady Di en 1987, cuando era un ícono de la moda. Fue en esa época que Garrard decidió prestarle a la princesa el crucifijo para que lo combinara con el vestido de estilo barroco de terciopelo negro y morado de Catherine Walker & Co que usaría luego para el evento de una organización benéfica.

Lady Di con el vestido de Catherine Walker & Co y la cruz de Attallah. | Fuente: Monaco Life

Este look se llevó todas las miradas no solo por lo extravagante y llamativo que era, sino también porque estaba totalmente alejado de lo que la madre del príncipe Harry solía lucir.

Era mucho más dramático, totalmente alejado de lo romántico y delicado que la identificaba. Si bien esta es la vez más recordada, no fue la única ocasión donde lo usó.

“Las joyas que poseía o usaba la fallecida princesa Diana rara vez salen al mercado, especialmente una pieza como la cruz de Attallah, que es tan colorida, audaz y distintiva”, dijo Kristian Spofforth, director de joyería de Sotheby’s Londres.

Lady Di fue la última persona en lucir este collar, algo que le da aún más valor a esta pieza de joyería.