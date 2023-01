Cinco elementos que ayudan a aliviar el ardor de la comida picante

¿Quisiste probar los alimentos más sabrosos, pero como eran picantes ahora el ardor de la boca no te deja ni pensar? Si llegaste a este punto, lo más probable es que no puedas seguir comiendo porque el ardor suele reducir el resto de las sensaciones en tu boca y se hace muy difícil seguir disfrutando de la cena o el almuerzo.

¡No te desesperes! Existen muchos elementos en tu cocina que pueden ayudarte a limpiar tu paladar y la lengua para que el picor desaparezca. A continuación te los mencionamos.

Comer mucho puede generar sensación de ardor en la boca y en el estómago. FUENTE: PIXABAY

5 elementos que ayudan a aliviar el ardor de la comida picante en tu paladar

1. Sal

Aunque suene extraño, este mineral te ayudará a producir saliva y la misma será favorable para limpiar tu boca. No necesitas colocar demasiada, te recomendamos no abusar porque la sensación no será muy agradable y el remedio terminará siendo peor que la enfermedad.

Solo algunos granos serán suficientes para que tu boca genere la saliva necesaria que favorecerá el simple reflejo de enjuagar el picor que no te deja disfrutar de los alimentos. No tragues lo que generes, simplemente escúpe para que el ardor se vaya.

2. Leche

Esta bebida es uno de los remedios universales cuando se trata de eliminar la sensación de ardor del picante. Tomar un buen vaso de leche te traerá una sensación de alivio y frescor a tu boca.

Si no tienes este ingrediente a mano, también puedes intentar con otros lácteos como el yogur y la crema, ambos provocan el mismo efecto de frescura. Si los bebes bien fríos, los resultados serán aún más favorables.

La frescura de la leche fría ayuda a aliviar la sensación de ardor. FUENTE: PIXABAY

3. Plátano o manzana

Las frutas como el plátano o la manzana también pueden ayudarte a equilibrar la sensación de ardor en la boca. La textura de estos alimentos los convierten en los remedios perfectos para aliviar la sensación tan fuerte que provoca el picor en tu paladar y lengua.

Para que los beneficios de ingerir estas frutas surtan efecto, basta con comer un trozo y masticar la pulpa, así se arrastra el malestar y se limpia toda tu boca de la sensación de ardor.

4. Bebida bien fría con alcohol

La cerveza con alcohol, o cualquier otro licor, contrarrestan los efectos de la grasa de los picantes, mientras el gas carbónico y el frío de la bebida ayudan a que remita, o incluso desaparezca, la sensación de quemazón.

Si eres abstemio y prefieres no consumir alcohol, valdrá con que mantengas el líquido unos segundos en la boca y luego lo escupas. La cerveza, u otras bebidas con alcohol, contrarrestan el efecto del ardor en el estómago y boca. FUENTE: FREEPICK

5. Agua

Por último, pero no menos importante, bebe mucha agua: la solución más sencilla a la hora de sufrir ardor por comer picante. Basta con que enjuagues tu lengua y boca con un poco de agua bien fría y el problema estará resuelto. No tragues el agua; recuerda, mejor escúpela para que se vayan todos los restos del picor.