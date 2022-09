Qué son los salchitacos y cómo se cocinan

¿Has escuchado hablar de los salchitacos? Si no lo has hecho no sabes de lo que te estás perdiendo. Es una botanita muy rica y fácil de hacer, la puedes preparar en tu casa en cuestión de minutos y con pocos ingredientes. Lo que la convierte en una gran alternativa cuando te caen visitas de sorpresa y no tienes mucho tiempo para cocinar.

Como su nombre lo indica, los salchitacos son una especie de tacos hechos con salchichas y tortillas de harina, los cuales se fríen y se acompañan con todo tipo de salsas por arriba.

Por lo general se encuentran en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y Guadalajara, pero gracias a su popularidad cada vez están llegando a más rinconcitos de México.





¿Cómo preparar unos ricos salchitacos?

Ingredientes

Tortillas de harina.

Salchichas.

Aceite.

Palillos de madera.

Acompañamientos a elección

Preparación

Paso 1

Agarra las salchichas y envuélvelas con las tortillas de harina.

Paso 2

Corta cada salchitaco en tres para que tenga un tamaño práctico para llevar directo a la boca sin la necesidad de usar cubiertos. Cada una de estas partes pínchalas con un palillo de madera para evitar que se desarmen.

Paso 3

Calienta en una sartén el aceite y fríe los salchitacos hasta que estén bien dorados.



Salchitacos con queso amarillo, crema, queso y salsa picante. | Fuente: YouTube - Cocina Guerrerense

Paso 4

Sácalos y colócalos sobre servilletas de papel para que absorban el exceso de aceite.

Paso 5

Sírvelos en el plato en el que los vas a presentar. ¡Ya están listos para disfrutar!

Lo ideal es que los acompañes con todo tipo de salsas para que queden más sabrosos. Por lo general se les suele echar por arriba catsup, mayonesa, mostaza, frijoles, queso amarillo, crema y la salsa picante que más te guste.

Si los quieres hacer más completos les puedes agregar carne molida, pollo o carne deshebrada, y para terminar queso por arriba. La realidad es que hay mil opciones, solamente tienes que animarte a combinar los ingredientes que más te gusten par lograr un sabor explosivo en tu boca.

¿Qué te pareció esta receta de salchitacos?

Para dudas, sugerencias de nuevos temas de cocina y comentarios, te invitamos a escribirnos a contacto@mdzol.com y responderemos a la brevedad.