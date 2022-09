Cómo llegaron a ser vecinos Jazmin Grimaldi, Meghan Markle y el Príncipe Harry

Puede que no lleve el título oficial de princesa y no sea parte de la línea de sucesión, pero no se puede negar que Jazmin Grace Grimaldi tiene sangre real. La aspirante a cantante y actriz se compró una lujosa mansión en Hollywood Hills.

Esta nueva etapa en su vida junto a su pareja desde el 2017, el cantante Ian Mellencamp, marca que está siguiendo los pasos de su famosa antepasada, Grace Kelly, y quizás un posible acercamiento con el príncipe Harry y Meghan Markle.

Jazmin Grace Grimaldi es la nueva vecina del príncipe Harry y Meghan Markle

La realeza siempre de alguna u otra manera termina unida, ya sea por línea sucesoria o, como en el caso de Jazmin Grace Grimaldi, simplemente por mudarse de casa. Pues, trascendió que la propiedad que compró por 3,3 millones de dólares la convierte en la nueva vecina del príncipe Harry y Meghan Markle.

No se conoce si tienen algún tipo de relación más cercana más allá de ser solo vecinos, pero quién dice, tal vez esta sea una gran oportunidad para que construyan un fuerte vínculo y compartan momentos juntos.

Jazmin Grace Grimald está muy enfocada en su carrera como cantante. | Fuente: Instagram @jazmingrimaldi

No son sus únicos vecinos famosos

La lujosa residencia de Jazmin Grace Grimaldi, ubicada en uno de los barrios con más estrellas de Hollywood, Outpost Estates, además de tener al príncipe Harry y Meghan Markle como vecinos, también tiene cerca celebridades como Winona Ryder, Felicity Huffman, Ben Stiller, Johnny Galecki y Russell Brand.

Obviamente la hija extramatrimonial de Alberto de Mónaco no eligió la propiedad por la gente famosa de la zona, sino por todos las comodidades y el confort que tiene para ofrecer.

Cuenta con tres dormitorios, tres baños e increíbles vistas del Observatorio Griffith y al letrero de Hollywood desde los diferentes balcones distribuidos a lo largo de los tres pisos.

Hay espacio para un estudio de yoga o un gimnasio, y el dormitorio principal tiene una chimenea y un vestidor. Todo equipado con los mejores accesorios, ofreciendo una comodidad y confort superiores.

¿Qué te parecen los nuevos vecinos de Jazmin Grace Grimaldi?