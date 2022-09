Cuál es la fortuna de Rania de Jordania

Rania de Jordania y el rey Abdalá II tienen una de las mayores fortunas de todas las monarquías del mundo y una investigación que se realizó este año reveló el número. Además, los reyes tienen una gran cantidad de propiedades en varios países, como Estados Unidos e Inglaterra, donde pasan algunos días al año.

Meses atrás se filtraron datos del banco Credit Suiss, de Suiza, en el que se conoció que los monarcas jornadas tienen una cuenta de £180 millones de libras esterlinas esparcidas en siete cuentas bancarias (seis a nombre de Abdalá II y una a nombre de Rania de Jordania). Esto les valió una gran crítica en su país, motivo por el que tuvieron que salir a dar explicaciones del origen de ese dinero.

El rey de Jordania contó que la mayor cantidad de ese dinero fue producto de la venta de un avión Airbus 340, que fue sustituido por uno más pequeño y menos costoso. Según expresaron desde la Casa Real, el resto es producto de los "activos privados y la riqueza personal de Su Majestad para cubrir los gastos privados de la familia Hachemita y financiar varias iniciativas reales en los últimos años".

Rania de Jordania junto a su esposo, Abdalá II. Fuente: Instagram @queenrania

La investigación periodística internacional llamada Pandora Papers revelaron que Abdalá II y Rania de Jordania compraron inmuebles entre 2003 y 2017 que se encuentran repartidos en Estados Unidos y en el Reino Unido. Para conseguirlos pidieron ayuda a un grupo de abogados de las Islas Vírgenes Británicas y el bufete panameño, lugares de sociedades off shore.

Una de sus impresionantes mansiones se encuentra en el exclusivo balneario de Point Dume, cerca de Los Ángeles, cuenta con 7 habitaciones y la pagaron a través de la empresa pantalla Nabisco Holdings. También pasan mucho tiempo al año en otra mansión que tienen en Malibú, también en Los Ángeles, y compraron cuatro departamentos lujosos en Washington D.C. con vistas panorámicas al río Potomac.

En cuanto a su fortuna personal, el portal especializado Celebrity Net Worth estima que Rania de Jordania tiene unos 35 millones de dólares, mientras que la de su marido, el rey Abdulá II alcanza un patrimonio de más de 750 millones de dólares.

"No es ningún secreto que su majestad posee varios apartamentos y residencias en Estados Unidos y el Reino Unido. Esto no es inusual ni inapropiado (…) Estas propiedades no se publicitan por motivos de seguridad y privacidad, no son un intento de ocultarlas, como afirman estos informes.", indicaron desde el Palacio Real.





¿Qué te parece la fortuna de Rania de Jordania y de su marido?