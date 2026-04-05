Estos son los números de la suerte para hoy domingo 5 de abril

Llegamos a fin de año y muchas personas experimentan un agotamiento físico y mental. Mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo unas alternativas para sentirse guiada por un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, para que la información pueda servirte y la uses en tus actividades cotidianas, con la idea de generar una buena energía a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos, o haciendo a un ejercicio mental o lúdico.

Los números de la suerte video MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número, para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

Winston Churchill. Winston Churchill.

La cita motivacional del día de hoy

"El esfuerzo constante, no la fuerza o la inteligencia, es la clave para liberar nuestro potencial." — Winston Churchill.

El pensamiento chino de hoy

"Si no vas a destacar, mejor no hacer ruido. Pero si decides hacerlo, sorprende a todos" - Proverbio chino.

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 11, 23, 26, 32, 46

Tauro

1, 8, 14, 21, 34, 41

Géminis

3, 17, 22, 27, 31, 48

Cáncer

2, 9, 14, 23, 36, 45

Leo

7, 11, 24, 31, 37, 44

Virgo

3, 15, 22, 26, 39, 40

Libra

2, 19, 21, 35, 42, 49

Escorpio

6, 12, 25, 29, 33, 49

Sagitario

1, 14, 23, 36, 41, 45

Capricornio

2, 7, 16, 21, 38, 42

Acuario

6, 12, 20, 31, 40, 44

Piscis

3, 18, 27, 33, 36, 42