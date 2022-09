Los porteños que en los 80 hacían covers de los Enanos

En la tarde del jueves último se conoció el fallecimiento de Marciano Cantero, líder de Enanitos Verdes, en la ciudad de Mendoza. Esta nota recorre tres momentos: primero, una experiencia personal acerca de las palabras más profundas y aplaudidas de Aún sigo cantando: en concreto, lo que me dijo Marciano cuando una vez le pregunté de dónde salió el una lección me dio la vida: tenés que hacer lo que tu corazón diga.; segundo, la breve historia de un grupo de "porteños" que en los 80 armaron Quarzo y salieron a tocar canciones de los Enanos y además, no se perdieron ni un recital de ellos; por último, un video con 11 minutos que recorre las canciones más divertidas de los "beatles" de Mendoza y a la vez, las que llegaron más al alma.

1. Tenés que hacer lo que tu corazón diga. Finales de los 80. No recuerdo si fue en el pool- bar Tercer Tiempo o en el boliche que siguió después, Picasso, que describe en esta nota Ricardo Guerrero en calle Arístides, donde hoy es MDZ y MDZ Radio. Sólo recuerdo dos cosas: uno, a Felipe Staiti sentado en un banquito haciendo un solo de guitarra de por lo menos diez minutos y dos, cuando le pregunté a Marciano Cantero de dónde salió el "una lección me dio la vida: tenés que hacer lo que tu corazón diga" de "Aún sigo cantando". Si bien esto tenía que ver un poco con la poesía de Spìnetta se lo quise preguntar en forma personal y esto me dijo, sonriendo:

"No sé, fue algo que se me ocurrió en el momento".

¿Se acuerdan que la gente lo aplaudía cada vez que lo cantaba en sus recitales? Sí. No hizo falta que Marciano me lo explicara porque la misma vida me lo ha explicó así: hacer lo que tu corazón dice para mi ha sido amar la verdad, que es la realidad; también significa escuchar a Dios cuando parás la pelota, al igual que escuchar la experiencia de los que quieren lo mejor para vos. Es un GPS, nada más y nada menos, y Marciano tuvo la habilidad de expresar ese mensaje profundo de una manera sencilla que sí o sí, cada vez que lo escuchás, te lleva a volar alto con el alma y con lo mejor de uno mismo. Y en ese volar alto he conocido a gente que ha experimentado esto mismo: lo que sigue es el testimonio de Francisco Stengel (*), de Buenos Aires, que conocí en los 90, cuando allá tenía su banda de rock Quarzo, que tocaba sus temas y también los de Enanitos Verdes.

2. Los chicos que hacían covers de los Enanos en Buenos Aires. "Encontrar la voz de Marciano Cantero fue como encontrar un rumbo para empezar a darle un carácter a mi propia voz cuando empecé a cantar en Quarzo, un grupo que armamos con unos amigos de San Isidro (provincia de Buenos Aires)".

Cartelera del auditorio de San Isidro, Buenos Aires, con el anuncio de un recital de Quarzo, la banda porteña que tocaba covers de los enanos en los 80 y 90.

"Conocí a Enanitos Verdes cuando un amigo, Santiago Finn, tarareó las primeras canciones de esa banda, que conocía y escuchaba. Nadie en ese momento, finales de los 80, al menos en donde vivíamos, hablaba de Los Enanitos. Empecé a escucharlos muy seguido. Esa banda mendocina me fue ganando y con amigos de la zona norte del Gran Buenos Aires empecé a armar lo que fue Quarzo, Enanitos Verdes tuvo su lugar en Quarzo. . ¡Es que Marciano puso mucho corazón en lo que hizo!"

"Recuerdo un recital de Enanitos Verdes en Buenos Aires, a fines de los 80. Fue en la Ciudad de Buenos Aires. Todos teníamos alrededor de 20 años. En la cola para entrar al teatro todo el público era del Interior. Nosotros en creo, entre los pocos porteños que habían ahí. Cuando empezó todo el público se fue a saltar y bailar al borde del escenario. Nosotros, "los porteños", no nos prendimos a eso. Pero ya en la cuarta canción no aguantamos más, dejamos las butacas y nos mandamos hacia el borde del escenario para saltar, bailar y cantar con el resto del público. El momento más emotivo fue cuando Nicolás, el guitarrista de Quarzo, le alcanzó una gorra a Marciano, que se la calzó con la visera para atrás. Cuando terminó el concierto y antes de retirarse, Marciano tuvo el gesto de devolverle esa gorra a Nico. Sí, esa noche tocamos el cielo con las manos.

"Hoy, 30 años después de todo eso, imagino que hay decenas de leyendas como éstas que circulan, Prefiero tratarlas a todas por veraces porque quiero que todo lo bueno que me contaron de Enanitos Verdes sea verdad. En tanto que Marciano Cantero tuvo un gran carisma para sus canciones por el significado de sus letras y su forma de expresarla". Quarzo, reunidos 30 años después. Foto: Francisco Stengel.

"Sus letras marcaron momentos clave de mi vida"

Agustín Beccar Varela también integró con Francisco Stengel el grupo Quarzo. Era el bajista. Y compartió con MDZ lo que ha significado Marciano Cantero y Enanitos Verdes a lo largo de los años:

"Desde muy chico, Enanitos Verdes tuvieron un lugar importante en mi vida. Aunque para muchos no lo sean, para mí los EV fueron, son y serán una banda iconica. Fueron inspiración para nuestra banda de rock. Su música y sus letras fueron un regalo para mi novia y actual mujer. Hoy compartimos la música de Marciano Cantero y de los Enanos con mis hijas. Sus letras marcaron momentos clave de mi vida. Hace poco cumplí mis 50 años, y una de las canciones que elegí en el cumpleaños fue Mariposas porque la letra dice lo que yo quise decirle a mucha de la gente que más quiero:

"Si te vas no tengo nada. Si te quedas puedo hasta el mundo cambiar".

3. Enanitos Verdes: para escuchar y leer. A continuación un video con 11 minutos de letra y música de los Enanos para compartir y recordar:

* Francisco Stengel es CEO de More Media Latin America