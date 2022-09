Estas son las casas que compró o alquiló Rihanna a lo largo del mundo

Desde el momento en que se hizo famosa y pudo comprar su primera propiedad, Rihanna se caracterizó por vivir en distintos lugares del mundo. Ya sea alquilando o siendo dueña, pasó por ciudades como California, Nueva York, Londres y por las playas de Barbados.

Rihanna también es famosa por sus operaciones inmobiliarias - Fuente: Instagram Rihanna (/badgalriri)

California: uno de los lugares predilectos de Rihanna a la hora de vivir

Si se observa la cantidad de propiedades que Rihanna compró o que alquiló en la zona de California, Estados Unidos, podría afirmarse que se trata de uno de sus lugares favoritos para vivir.

La primera mansión la compró cuando tenía apenas 20 años y le costó unos 6,9 millones de dólares. Sin embargo, tiempo después la tuvo que vender por menos dinero (USD 5 millones aproximadamente) ya que presentó problemas de humedad.



Otra de sus casas la tuvo en la zona de Hollywood Hills. Se trata de la mansión que tuvo a la venta durante varios años y que incluso supo poner en alquiler.



Si de alquileres se trata, la cantante barbadense vivió un tiempo en Pacific Palisades en una mansión que le costaba 65 mil dólares al mes. De allí se fue pronto debido a que extraños ingresaban en la propiedad con frecuencia.



Rihanna también pasó una parte de su vida en Sunset Strip en una casa que es conocida como “La Fortaleza”. En cuanto a sus últimas operaciones inmobiliarias, se sabe que invirtió poco menos de USD 1 millón en una edificación de Wilshire Corridor y que en 2021 compró 2 mansiones en la zona de Beverly Hills.





Barbados, Nueva York, Londres y mucho más: estas son las casas que Rihanna compró o alquiló

Los vínculos de Rihanna con Barbados, su territorio natal, no son solamente sentimentales. Allí, la autora de discos como Loud, Unapologetic y Anti es dueña de una propiedad ubicada en las playas de One Sandy Lane y también compró una casa en la misma zona que le obsequió a su madre.



Nueva York es otra de las ciudades por las que pasó Rihanna. La cantante, actriz y diseñadora supo alquilar un departamento en la zona de Manhattan y un espacio de vacaciones en The Hamptons.



Por último, la artista de 34 años pasó una temporada en Londres, donde rentó una propiedad que data del siglo XIX y que se ubica en St. John's Wood.