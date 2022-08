Los tacones de punta más elegantes de Rania de Jordania

Rania de Jordania no es una de las royals más conocidas del mundo, pero para los mejores estilistas es una de las más elegantes de todas. La Reina consorte elige cuidadosamente todos sus looks y uno de sus preferidos son los que pueden combinar con los zapatos en punta, que se conocen como stilettos, pero esto no es casualidad.

Los stilettos son considerados como los "femme fatale" por inspirar elegancia, empoderamiento y hacen que todos los outfits se luzcan. Por este motivo, las mujeres de todas las realezas deben llevarlo según los protocolos y Rania de Jordania sabe el poder simbólico que tienen y nunca fallan.

Los zapatos en punta son símbolo de nobleza y riqueza, que saltaron a la fama en el siglo XVI cuando las mujeres adineradas los utilizaban con sus faldas o vestidos. El stiletto como se lo conoce hoy fue creado en los años 50 bajo la idea de encontrar la manera de que el arco del pie esté cómodo, es decir quitar la presión de los dedos y el talón.

Rania de Jordania y unos clásicos stilettos marrones. Fuente: @queenrania.

Salvatore Ferragamo, Roger Vivier y André Perugia fueron algunos de los diseñadores que los introdujeron al mercado de la moda y los comercializaron masivamente. Pasó a ser uno de los preferidos de las grandes estrellas de Hollywood, como Marylin Monroe, y se popularizó gracias a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en "Sex and the City".

Rania de Jordania los luce perfectamente y tiene un armario lleno de colecciones clásicas, pero también originales. Uno de ellos los lució en el 2021, durante una visita oficial del príncipe Carlos de Inglaterra y Camilla de Cornualles a Amán, y se trató de unos stilettos rayados en lanco y negro de la colección Crucero de Dior de 2017.

Rania de Jordania y sus stilettos de Dior. Fuente: Instagram @queenrania.

Christian Louboutin es el pionero de los zapatos con suela roja y Rania de Jordania es fanáticos de ellos como el que lució durante una visita a la Universidad Autónoma de Madrid junto a la reina Letizia. Se trató de un clásico stiletto negro, que nunca pasa de moda, combinado con una pollera midi plisada en blanco y negro, una blusa manga larga y un cinturón.



El estilismo de la Reina consorte es admirado por todos, ya que se centra en looks conservadores y elegantes, pero que al mismo tiempo realzan su figura, principalmente sus piernas. Rania de Jordania sabe que los stilettos logran un efecto y por eso los elige siempre.



¿Cuál es el look que más te gustó de Rania de Jordania?