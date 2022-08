Por este motivo la prima de la reina Isabel II abandonó la casa real

La Corona británica está llena de sorpresas y durante décadas sus integrantes más conocidos protagonizaron una gran cantidad de escándalos. Sin embargo, hay otros que no fueron tapas de portadas, pero que de igual manera eligieron priorizar sus deseos y pasiones.

Eduardo VIII, tío de la reina Isabel II, abdicó para poder casarse con Wallis Simpson, y el príncipe Carlos tuvo como amante durante años a Camilla Parker Bowles. El príncipe Harry no toleró el racismo y los comentarios hacia Meghan Markle, y el príncipe Andrés se retiró de la vida pública luego de ser acusado tener relaciones sexuales con una menor.

La reina Isabel II pasó por muchas situaciones caóticas a lo largo de su vida y la decisión de Eduardo VIII de abdicar fue la que la marcó para siempre. Si su tío no hubiera renunciado al trono, una joven princesa Isabel no se habría convertido en heredera directo a la Corona y sus hijos no hubieran tenido tantas responsabilidades.

Quien estuvo al lado suyo todo el tiempo y la apoyó en sus peores momentos fue Eduardo de Kent, también nieto de Jorge V y la reina María por lo tanto primo hermano de Isabel II. El hombre de 86 años acompaña a la monarca en muchos eventos, incluso protagonizó algunos cuando ella estaba mal de salud, y reside en el palacio de Kensington.

Eduardo de Kent está casado con Catalina Worsley, quien obtuvo el ducado de Kent el mismo día de la boda por lo cual es conocida como Catalina de Kent. Su personalidad cálida e informal le valió muchos admiradores y algunas de sus tareas reales fue ser la presentadora del torneo Wimbledon, un cargo que heredó de su suegra, la princesa Marina.

La socialité, de 89 años, siempre prefirió el bajo perfil y tiene un excelente vínculo con la reina Isabel II, con quien dicen que son grandes amigas. Es tal el poco interés que tiene en la Corona británica que redujo sus actividades oficiales para dedicarse a lo que realmente le apasiona: ser profesora de música, aunque renunció hace tiempo por su edad.

Eduardo y Catalina de Kent se casaron en 1961. Fuente: Vanitatis.

Fue en 2002 cuando decidió no volver a usar el tratamiento de Su Alteza Real y a partir de entonces es conocida simplemente como Catalina Kent. Una vez que la reina Isabel II aprobó este pedido, la esposa de Eduardo de Kent asumió el puesto de profesor de música de Wansbeck Primary School en Kingston Upon Hull.

En una entrevista que dio a la BBC Radio contó que es fanática del rap y de la cantante Dido cuya canción "Thank You", eligió como una de sus piezas musicales favoritas. En 2004, lanzó "Future Talent", una organización de música dedicada a la búsqueda de niños y actualmente sigue vinculada a este espacio, aunque pasa mayor tiempo en Kensington junto a su marido.



¿Conocías esta curiosidad de la prima de la reina Isabel II?