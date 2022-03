El inesperado parentesco entre la reina Isabel II y Kate Middleton

Para todos, la reina Isabel II es la abuela del esposo de Kate Middleton. Sin embargo, ambas mujeres tienen en común un parentesco de sangre que se remonta a sus ancestros. En esta oportunidad, compartimos los detalles del caso y te contamos todo lo que hay que saber al respecto.



Fuente: Instagram Duke and Duchess of Cambridge (/dukeandduchessofcambridge)

La reina Isabel II y Kate Middleton: el linaje que las une en el pasado

Resulta difícil saber si Kate Middleton y la reina Isabel II estaban enteradas del asunto cuando la primera contrajo matrimonio con el príncipe William. Sin embargo, el hecho de que haya decidido usar una tiara que perteneció a Isabel, la Reina Madre, hace que muchos piensen que la respuesta a esta incógnita es sí.



Todo surgió hace unos años, más precisamente hacia finales del 2014, cuando el australiano Michael Reed dio a conocer los resultados que obtuvo luego de su investigación del Gabinete Blakiston-Bowes.



Es cierto que el vínculo se remonta a siglos atrás, pero esto no le quita legitimidad. Según el investigador, el ancestro que ambas tienen en común es Sir William Blakiston, cuya bisnieta, Elizabeth, se casó con un integrante de la familia Bowes-Lyon.



En su momento, la noticia hizo hincapié en el vínculo de sangre que existe entre Kate Middleton y Elizabeth Bowes-Lyon, más conocida como la Reina Madre. No obstante, se trata de la madre de la actual reina, Isabel II, y abuela del esposo de Kate, el príncipe William.



Kate Middleton y su llamativo árbol genealógico

La que la vincula con Isabel II no es la única curiosidad que se presenta cuando se estudia el árbol genealógico de la duquesa de Cambridge. Ya en 2011, año en que contrajo matrimonio con William, se habían dado a conocer otros datos de este tipo.



Según una investigación realizada por la New England Historic Genealogy Society, Middleton tendría entre sus ancestros ni más ni menos que a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos.



Por otra parte, existe un libro de William Addams Reitwiesner que se llama “Los ancestros de Katherine Middleton” y que aporta más curiosidades de este estilo.



De acuerdo con el mismo, Kate también tendría un vínculo familiar con Diana Spencer, la icónica Lady Di, quien, por si hace falta aclararlo, es su suegra.



Eso sí: hay que decir que no todo viene por el lado de la realeza y la política. Siguiendo con esta última fuente, la mujer de 40 años también sería familiar de la actriz estadounidense Ellen DeGeneres y del cineasta Guy Ritchie.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de estas curiosidades que presenta el pasado familiar de Kate Middleton?