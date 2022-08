Este arroyo de color turquesa impactante se esconde en las montañas de San Juan

No, no se trata de una ilusión óptica y tampoco es un arreglo con un editor de fotografía. Este río que corre por las montañas de San Juan tiene un impactante color turquesa que hace que algunos crean que no es real. Esta joya de la naturaleza merecen especial admiración y cuidado, y por supuesto, ser visitado.

En Barreal, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, un pequeño río desciende desde el Mercedario, la cuarta cumbre más alta de América. El "Arroyo Turquesa" por su singular color ha logrado convertirse en uno de los lugares más codiciados para visitar en San Juan y en un fenómeno de estudio.

El Arroyo Turquesa se encuentra en la localidad de Barreal.

Es que su color hace que quienes observan las imágenes del lugar crean que se encuentran frente a una edición fotográfica. Sin embargo, su intensa tonalidad es producto de la naturaleza y, en conjunto con los tonos marrones y ocres de los imponentes cerros que lo rodean. Una impactante paleta de colores que prácticamente no permite pestañar.

¿Cómo conocer el arroyo?

Para llegar hasta el Arroyo Turquesa hay que realizar un trekking de 4 horas de ida y 2 horas de regreso aproximadamente, en las cuales se recorre un sendero de tierra rojiza y ocre que contrasta con el azul del cielo. La aventura comienza en Laguna Blanca, de allí los aventureros comienzan el camino cuesta arriba.

Todo el recorrido es a través de las agrestes montañas sanjuaninas a más de 3.000 metros de altura. Todo el sendero resulta de una belleza única, se pueden apreciar los hilos de deshielo que se despliegan, entre ellos el Glaciar el Caballito el cual se cruza en la caminata. Es allí donde se encuentra la naciente del Arroyo Turquesa, que se encuentra a 4100 metros sobre el nivel del mar.

Al llegar allí se puede comprobar que el color del Arroyo Turquesa es real. Este río es el broche de oro de la expedición, es el momento en el cual todos sacan sus celulares y cámaras para guardar un recuerdo del lugar y el momento en el cual se sientan a descansar y refrescarse luego de la extensa caminata.

Para aquellos que con ganas de vivir una experiencia de montaña aún más intensa, existe una expedición que se puede realizar en dos o tres días. Para descansar la primera noche se encuentra el refugio Guanaquito (3.600 msnm), donde se puede recuperar energías para continuar la travesía a primera hora de la mañana siguiente.

¿A qué se debe su color?

El color turquesa de esta joya zigzagueantes tiene una explicación. Sus aguas adquieren ese tono por los minerales que contiene, en especial por el cobre, y al oxidarse toman esa tonalidad. Al depositarse los sedimentos en el fondo del arroyo, dan el sorprendente color a las piedras, que se cubren paulatinamente del azul del óxido de cobre.