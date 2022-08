Cómo decorar con plantas y ‘ramas gratis’

Son muchos los beneficios de decorar tu casa con plantas y ‘ramas gratis’. No importa el tamaño donde vivas: puede ser una casa gigante o un monoambiente. Tampoco es necesario que gastes grandes sumas de dinero en plantas y flores. Siempre un detalle verde le aportará color, calidez y te ayudará a sentirte mejor. Además las plantas ayudan a mejorar el aire que respiramos.

Alfonsina Maga, creadora de @Deco_love_Real, nos comparte claves para decorar tu casa y sumar un toque de verde a los espacios.

Suma color a tu casa. “Tener plantas en tu casa te ayuda a que tus espacios estén más lindos. Es un lindo desafío probar en cualquier rincón de tu casa colocar una planta, un frasquito con agua con una flor o con alguna ramita. Seguro lo va a mejorar”.

Ramas gratis. “Hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el de ‘ramas gratis’ y tiene que ver con la idea de que con cualquier ramita de arbusto o de una planta si la colocas en un frasco, un vaso una jarra con agua se puede lucir en cualquier espacio. No hace falta ir todas las semanas a la florería o comprar una planta. Con una simple rama de un árbol como el Paraíso o la hoja de una planta puedes decorar un rincón de tu casa.

Busca plantas de fácil mantenimiento. “Hay plantas que requieren más cuidados, en cuanto a exposición a la luz, frecuencia de riego, y otras que no. Si quieres comenzar a sumar plantas lo ideal es que busques más las del segundo grupo, como puede ser la sansevieria. También está bueno incorporar el día de riego a tu rutina. Yo riego los miércoles, por ejemplo, así no me olvido ni salteo el riego.

Decora con brotes. “Hay muchas plantas que con un brote colocado en agua ya puedes decorar un espacio. Es práctico porque no debes preocuparte por el riego. Puedes hacer múltiples plantas a través de un mismo brote. El gran ejemplo de esto es el potus, que es una planta económica, muy linda visualmente y que no requiere cuidados complejos.

Unas hojas verdes en una linda jarra con agua ya te ayudan a decorar y ambientar tu casa.

El concepto ‘ramas gratis’ es genial. Puedes colocar unas ramas y hojas en un lindo frasco con agua y ya tienes un arreglo.

Cualquier rincón de tu casa lucirá mejor si lo decoras con un toque de verde, como pueden ser unas simples hojas en un lindo frasco.