La lujosa colección de autos de Lady Gaga

Además de ser una exitosa y talentosa actriz y cantante, Lady Gaga es conocida por una sorprendente faceta: es coleccionista de autos. Hasta el momento, tiene más de 10 vehículos y todos permiten apreciar que los gustos de la artista se mueven entre lo clásico y lo moderno.

El Lincoln Continental es uno de los modelos más antiguos de la colección de Lady Gaga - Fuente: revistagq.com

Entre lo clásico y lo moderno: así es la colección de autos de Lady Gaga

Una de las marcas que más se destacan en la impresionante colección de autos de Lady Gaga es Chevrolet. La artista nacida en 1986 tiene 2 modelos de la misma, ambos de estilo clásico: se trata de un Chevrolet Chevelle SS y de un Chevrolet El Camino.



También en la línea de lo clásico se presenta el Lincoln Continental modelo 65, que es ni más ni menos el automóvil que dio inicio a semejante colección.



La actriz y cantante cuyo verdadero nombre es Stefani Joanne Angelina Germanotta demuestra que no solo se queda con lo antiguo y que lo moderno también la atrae.



El Audi A8 que tiene es una clara muestra de esto, y algo similar se puede afirmar acerca del Lamborghini Huracán, el Porsche Boxter y el Mercedes-Benz E350, todos símbolos de lujo y exclusividad en materia de autos.



Lady Gaga y su predilección por Ford y Rolls-Royce

Además de los 2 Chevrolet, hay otras marcas por las que la creadora de álbumes como Joanne y Chromatica demuestra tener un particular interés.



Una de ellas es Ford, automotriz que Gaga disfruta por partida doble: tiene un Ford Mustang y también un Ford Bronco, uno de los modelos de camioneta más icónicos de todos los tiempos.



Si de lujo y exclusividad se trata, la actriz de películas como Nace una estrella y House of Gucci no podía no tener en su colección un representante de Rolls-Royce.



De la prestigiosa marca de automóviles británica, la estadounidense cuenta con un Rolls-Royce Corniche y 2 Rolls-Royce Phantom: sí, tiene 2 unidades del mismo modelo.







¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos detalles vinculados a la lujosa colección de autos de Lady Gaga?