Así es el vestido que usó la Reina Isabel II cuando subió al trono

Isabel II se convirtió en reina el 6 de febrero de 1952, el mismo día en que falleció su padre, Jorge VI. Su coronación se produjo al año siguiente y, para esta histórica jornada, Su Majestad usó un lujoso vestido que hoy se encuentra exhibido en el Castillo de Windsor.

La misma reina estuvo involucrada en las decisiones de diseño del vestido - Fuente: Youtube ¡HOLA! TV (/c/HolaTv)

La reina Isabel II y el vestido que usó para su coronación en 1953

El 6 de febrero de 1952, Isabel II, con tan solo 25 años, se convirtió en reina de Inglaterra y dio inicio a uno de los reinados más longevos de todos los tiempos.



La inesperada muerte de su padre y los procedimientos propios del protocolo monárquico hicieron que su coronación no fuese inmediata, sino que tuviese lugar casi 1 año y medio después.



La misma se llevó a cabo el 2 de junio de 1953, a pesar de que unas semanas antes había fallecido la reina María (la esposa de Jorge V y exreina consorte había expresado sus deseos de que no se cancelara el evento en el caso de que partiese).



Isabel II lució un imponente vestido cuyo diseño estuvo a cargo de Norman Hartnell. La elección no fue azarosa, ya que este diseñador había confeccionado su vestido de novia cuando se casó con Felipe de Edimburgo.



El vestido en cuestión se destaca por sus elegantes y sofisticados bordados, los cuales presentan la característica de que corresponden a símbolos propios del territorio británico.



Windsor: así es la exhibición en el que se puede ver el vestido de la Reina Isabel II

En el marco de las celebraciones por el Jubileo de Platino de Su Majestad, el Castillo de Windsor ha elaborado una exposición que se centra en la histórica jornada en la que Isabel II accedió al trono de forma oficial.



El prestigioso vestido y la extensa capa de estado que usó la madre del Príncipe Carlos son sin dudas los grandes protagonistas de la exhibición. La misma también presenta una serie de objetos personales pertenecientes a la entonces joven reina.



La exposición lleva el nombre de “Jubileo de Platino: La coronación de Isabel II” y estará abierta al público hasta el próximo 26 de septiembre.





¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos detalles vinculados al día de la coronación de la Reina Isabel II?