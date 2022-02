Esta es la edad que tenía Isabel II cuando se convirtió en reina

Hace apenas unas semanas se cumplieron 70 años desde que Isabel II se convirtió en reina. Por entonces, tenía una edad de apenas 25 años. En esta oportunidad, recordamos cómo fue que se dio su llegada al trono y compartimos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.



Isabel II: de princesa a reina a los 25 años

En tanto heredera al trono, Isabel II sabía que su vida estaba destinada al reinado. A pesar de esto, es probable que no se imaginara que terminaría cumpliendo con su deber siendo muy joven y contando con solo 25 años de edad.



Nacida el 21 de abril de 1926 bajo el nombre de Isabel Alejandra María, es la hija mayor de Jorge VI del Reino Unido, quien a su vez había nacido en 1895 y fue rey desde 1936 hasta 1952, año en que la muerte lo sorprendió.



Al respecto, hay que decir que una de las mayores curiosidades de esta historia es que Isabel II no nació como heredera directo al trono. Esto se debe a que, en realidad, su padre era el segundo hijo del rey Jorge V.



Cuando este falleció, el trono le correspondía a Eduardo VIII, pero este abdicó dando lugar a uno de los mayores escándalos de la historia de la realeza, ya que su deseo era casarse con una plebeya estadounidense ya divorciada.



En resumen, podría decirse que la vida de Isabel II tuvo dos hechos que la marcaron de forma significativa: uno a sus 10 años, cuando su padre accedió al trono, y otro a los 25, cuando se convirtió en reina.



La muerte de Jorge VI y el impacto que tuvo en la reina Isabel II



Cuenta la historia que el rey Jorge VI padecía de una enfermedad crónica y que los años de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra lo habían dejado particularmente desgastado.



El 6 de febrero de 1952 falleció a sus 56 años. A pesar de su salud debilitada, la noticia sorprendió a todo el mundo, en especial a Isabel II, quien se encontraba de visita en Kenia llevando a cabo tareas oficiales.



Se dice que el encargado de comunicarle la noticia fue Felipe de Edimburgo, con quien se había casado en 1947. Desde entonces, no pasa un año sin que la reina no recuerde a su padre en el día de su fallecimiento.



De hecho, esto dio lugar a una particular costumbre por parte de Su Majestad, que es la de mantener la decoración navideña de Sandringham House hasta el 6 de febrero de cada año.



¿Estabas al tanto de que la reina Isabel II había llegado al trono con tan solo 25 años?