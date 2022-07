Tres razones para usar humidificador y proteger tus plantas de interior

Poseer un humidificador puede ser fundamental para el correcto cuidado de las plantas de interior. La calefacción y la sequedad de los ambientes son dos de los factores más importantes a tener en cuenta.

La falta de humedad en ambientes interiores puede dar lugar a la aparición de plagas en las plantas - Fuente: pixabay.com

Plantas de interior: 3 ventajas que ofrecen los humidificadores

1. Combate la sequedad y la calefacción de los ambientes interiores



Las épocas de bajas temperaturas suelen ser las más perjudiciales para las plantas de interior, ya que la sequedad de los ambientes en las que se encuentran aumenta y también suelen estar expuestas a calefacciones y aires acondicionados.



Además de combatir estos factores, los humidificadores son sumamente útiles debido a que permiten controlar los niveles de humedad de los espacios cerrados.



Por lo general, los niveles apropiados de humedad oscilan entre el 20% y el 60%. Cada planta cuenta con sus propias necesidades y por esto es importante conocerlas en detalle.



2. Extiende la vida de las plantas.



Las plantas de interior no son tan fáciles de cuidar como puede parecer. Requieren de cuidados que van desde el correcto riego en la base hasta la aplicación de agua en cada una de las hojas.



Un humidificador no solo ayuda a evitar los problemas propios de los cambios climatológicos, sino que también minimiza las responsabilidades de cuidados. Es por esto que también es la opción ideal para los que no disponen de muchos conocimientos en jardinería.



3. Evita la formación de plagas



Además de resecar las plantas, la sequedad de los ambientes es negativa ya que aumenta las posibilidades de que aparezcan plagas e infecciones. A simple vista, esto se suele observar en síntomas como caída de hojas y de flores.



La buena noticia de todo esto es que existen muchas alternativas en materia de humidificadores. Estos se presentan en modelos que van desde los profesionales hasta los más caseros.



Para comenzar, lo más recomendable podría ser optar por uno que regule el nivel de humedad en el ambiente de forma automática. Otro consejo fundamental a tener en cuenta es que, por más que haya un humidificador, nunca se deben colocar las plantas cerca de fuentes de calor como estufas y chimeneas.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todas estas ventajas que ofrecen los humidificadores para los cuidados de las plantas de interior?