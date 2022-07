Mark Zuckerberg se reunió en el metaverso con un reconocido astrofísico y exploró las aplicaciones de la RV en la educación

Cuando Mark Zuckerberg presentó la idea revolucionaria del metaverso como el futuro de internet, uno de los puntos fuertes que nombró es el potencial que tiene la Realidad Virtual (RV) para cambiar la educación.

Si bien la educación presencial es irremplazable y mucho más fructífera que una clase virtual, la educación siempre incorporó la tecnología ya que ofrece recursos enriquecedores que pueden mejorar la experiencia del alumno.

Los expertos en estas nuevas tecnologías pretenden que el metaverso revolucione la educación. Por ejemplo, con realidad virtual se podrá ir al interior virtual de un cuerpo humano para estudiar su biología, ver el sistema solar para estudiar los planetas y los componentes del universo, visitar Egipto o hasta ir a una representación de la antigua Roma y recorrer sus calles para ver su modo de organización en sociedad. Estos pocos ejemplos plantean una revolución en la educación que cambiaría radicalmente el modo de aprender.

Mark Zuckerberg se reunió con el legendario astrofísico Neil deGrasse Tyson en el metaverso para explorar las nuevas imágenes del Telescopio James Webb. "La educación en el metaverso va a ser impresionante", comentó Zuckerberg.

"Estoy aquí con Neil deGrasse Tyson, renombrado astrofísico y anfitrión del popular Startalk. Entonces, ¿Qué nos ha dicho todo esto sobre el universo que no sabíamos?", le pregunta Zuckerberg. "Está abriendo una ventana al universo al que antes no teníamos acceso. Entonces para mí, el futuro del Telescopio James Webb no es qué preguntas puede responder que ya hemos planteado. Es qué preguntas responderá que aún no sabemos hacer", explica el astrofísico.

"Ahora, este es el gas que se desprendió en las etapas de muerte de una estrella. Y el poco de luz que ves en el medio queda sobre una estrella una vez que ha abandonado sus capas exteriores", describió Neil deGrasse Tyson sobre una de las increíbles imágenes que captó el Telescopio James Webb y parece un enorme ojo luminoso flotando en el vasto vació del cosmos.

CFoto: NASA Webb Telescope

"Esas son estrellas sentadas justo en nuestras narices aquí en nuestra galaxia de la vía láctea", describe el reconocido astrofísico sobre otra de las imágenes. "¿Qué son, más o menos, las manchas entre las galaxias? Por ejemplo, si miras el arco de allí", le preguntó el CEO de Meta. "Cada mancha en esta imagen que no tiene picos es una galaxia distante, como la nuestra".

Foto: NASA Webb Telescope

Al preguntarle qué le pareció esta experiencia de sumergirse en el metaverso y estar flotando en el universo gracias a la realidad virtual, deGrasse Tyson respondió que "cualquier lugar al que no habías ido antes porque no podías, o simplemente leías sobre él, ahora sí puedes entrar, no veo por qué esa no sería la mejor opción".

Mark Zuckerberg está muy interesado en si la tecnología de realidad virtual y metaverso podría serle útil a la educación. Neil deGrasse Tyson comparte que las aplicaciones de estas tecnologías son claramente ilimitadas.

Estudiar con realidad virtual puede convertirse una experiencia inmersiva e interactiva nunca vista. La educación en el metaverso puede ofrecer recursos educativos de gran valor para que el estudiante aprenda de la mejor manera posible.