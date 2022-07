Así homenajeó Estefanía de Mónaco al cantante Freddie Mercury

Estefanía de Mónaco, de 57 años, es una fanática del rock e incluso tuvo una breve carrera musical cuando era joven. Uno de sus artistas preferidos es el histórico Freddie Mercury, líder de Queen, a quien rindió homenaje en un evento benéfico en el que fue acompañada por sus hijos, Pauline, Camille y Louis.

Fight Aids es una asociación fundada y presidida por Estefanía de Mónaco que tiene como objetivo concientizar, educar y recaudar fondos para la lucha contra el SIDA. Como cada año, el espacio volvió a organizar una velada en el "Sporting Club de Montecarlo", en el que participaron muchas personas que donaron dinero el cual será destinado a personas afectadas por esta enfermedad en Mónaco.

Lo que llamó la atención fue el look de la princesa: un pantalón blanco recto estilo sastre con unas botas negras y un cinturón haciendo juego. El detalle más importante fue su remera blanca que tenía impresa una foto en blanco y negro donde aparece Freddie Mercury, fallecido de sida en 1991 con una de sus típicos poses sobre el escenario.

Estefanía de Mónaco junto a sus tres hijos en la noche solidaria. Fuente: Elle.

Cabe recordar que el intérprete de "We are the champions" fue diagnosticado con SIDA en 1987, aunque él en principio lo negó. Finalmente, falleció el 24 de noviembre de 1991 a los 45 años a causa de una bronconeumonía complicada por el virus de la inmunodeficiencia humana.

Estefanía de Mónaco y su compromiso contra el SIDA

La princesa y sus hijos fueron algunos de los primeros en llegar a la noche de Fight Aids y posaron para algunas fotografías. Pauline y Louis Ducruet también eligieron un look muy rockero inspirado en los años 70, pero Camille prefirió mantener su estilo con un elegante vestido camisero de color verde con estampado de flores.



No es la primera vez que Estefanía de Mónaco aparece en noches benéficas ya que es la presidenta de varias asociaciones sociales y culturales. Entre las que más se destacan se encuentran el Centro Juvenil de Mónaco, el Centro de Actividades Princesa Estefanía y es miembro de la junta de honor de la Fundación Princesa Gracia - Estados Unidos.

En 2003, creó la asociación de mujeres que se enfrentan al sida en Mónaco para combatir el estigma social asociado a la enfermedad. Se destacó tanto en su trabajo que se convirtió en la embajadora del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / sida (Onusida) e inauguró la Casa de la Vida en Vaucluse, Francia, para ayudar de manera psicológica y brinda material a todos aquellos que conviven con el síndrome.