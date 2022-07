Así lucía Estefanía de Mónaco a sus 20 años

Estefanía de Mónaco es la integrante más polémica del Principado y se ganó el apodo de "princesa rebelde", a diferencia de su hermana, Carolina de Mónaco, quien tuvo que hacerse cargo de muchas responsabilidades desde la muerte de Grace Kelly. ¿Cómo fue la juventud de esta royal que decidió tener una vida radicalmente distinta?

El 1 de febrero de 1965, Raniero III y Grace de Mónaco le dieron la bienvenida a su tercera hija en el Palacio del Príncipe de Mónaco. Su nombre fue elegido en honor a su tatara-tatara-abuela Estefanía de Beauharnais y también ostenta el título de Condesa de Polignac.

Ya desde niña mostró su rebeldía: le sacaba la lengua a todos los fotógrafos, alteraba a sus padres con gritos en los eventos públicos, se escapa de los colegios (al punto de ser expulsada) y nunca le interesó estudiar en la universidad. Sin embargo, tenía profundo amor por sus padres, hasta que una terrible tragedia marcó su vida.

Estefanía de Mónaco a los 21 años. Fuente: Wikipedia.

El accidente automovilístico de Estefanía de Mónaco y Grace Kelly

El 13 de septiembre de 1982, cuando tenía 17 años, volvía con su madre a Mónaco desde la casa de campo de los Grimaldi llamada Rocagel. Grace Kelly le insistió a su chofer que quería manejar ella para pasar un tiempo a solas con su hija menor por la ruta, casualmente por allí fue donde filmó la película "Atrapa a un ladrón" con Cary Grant.

En una curva el auto salió disparado hacia una colina y el grave accidente hizo que la ex actriz deba ser internada de urgencia, mientras que Estefanía de Mónaco sufrió una ruptura de una vértebra del cuello. Grace Kelly falleció al día siguiente y algunos rumores indican que era la adolescente quien manejaba el auto y, antes de quedar inconsciente, su madre le pidió que cambiaran de asiento.

Estefanía de Mónaco se lanzó como cantante y diseñadora. Fuente: Wikipedia.

Estefanía de Mónaco no asistió al funeral y por muchos años no quiso hablar del tema en público hasta que dio una entrevista a los 24 años. "Hay mucha presión sobre mí, porque todo el mundo dice que yo conducía el coche, que es mi culpa, que he matado a mi madre. No es fácil cuando tienes que vivir eso con 17 años", expresó.

Y agregó: "No solo tuve que pasar por el horrible trauma de perder a mi madre a una edad muy joven, sino también estar a su lado en el momento del accidente. Nadie puede imaginar lo mucho que he sufrido y sigo sufriendo".



A partir de los 20 años, con el dolor de la muerte de Grace Kelly, la princesa comenzó a demostrar cada vez más su rebeldía y difícil carácter, que le dio muchos dolores de cabeza a su padre. Todo esto la alejó del prototipo de princesa y nunca quiso asumir deberes reales como obligaciones sociales y protocolo.

Por este motivo, Estefanía de Mónaco se dedicó a otros rubros como la música y la moda al trabajar para Dior, fue portada de revistas como Vogue y Vanity Fair, y lanzó su línea de trajes de baño. Hoy, a sus 57 años, no se arrepiente de ninguna de sus decisiones y confesó hace unos años atrás: "He vivido varias vidas en una. Me gusta la vida con todo lo que me aporta y aprovecho cada instante. Acabe bien o mal. Sin pesares".



¿Conocías la juventud de Estefanía de Mónaco?