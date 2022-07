Los royals que se casaron con más de 40 años

Para el amor no hay edad ni tiempo, algunos encuentran a su alma gemela de jóvenes y otros de grandes. Los royals no son ajenos a esto y dos de ellos se casaron después de cumplir los 40 años con quienes aún continúan, pero sus vidas sentimentales no fueron fáciles: ambos tuvieron que atravesar un pasado polémico.

Príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles

El príncipe Carlos se casó por primera vez con Lady Di cuando él tenía 33 años y ella 20, y juntos tuvieron dos hijos: los príncipes William y Harry. La relación estuvo envuelta en conflictos desde un principio cuando la Princesa de Gales se enteró que su esposo aún estaba enamorado de Camilla Parker Bowles, quien fue su amante desde siempre.

Al no poder salvar el matrimonio y sabiendo que el príncipe Carlos nunca se enamoraría de ella, Lady Di solicitó el divorcio en 1996. Desde entonces ambos comenzaron una vida por separado y el heredero al trono pudo vivir libremente su amor por Camilla Parker Bowles, con quien se mudó a Clarence House en 2003.



Dos años más tarde, cuando Carlos tenía 57 años y Camilla 58, anunciaron su compromiso y se casaron por civil en el castillo de Windsor. No hubo ceremonia religiosa debido a que ambos estaban divorciados, pero sí hubo una misa en la capilla de San Jorge a la que asistió toda la familia, incluidos sus hijos, William y Harry de parte del príncipe, y Laura y Tom de parte de la nueva royal.

Automáticamente, Camilla Parker Bowles recibió el título de Princesa de Gales, pero la reina Isabel II informó que sería conocida como Duquesa de Cornualles. El motivo de esta decisión tuvo que ver con la muerte de Lady Di, quien hasta hoy sigue siendo recordada como Princesa de Gales, y fue un gesto de respeto a su memoria.

Alberto II de Mónaco y Charlene de Mónaco

El soberano de Mónaco tuvo relaciones muy discretas con modelos como Brooke Shields, Claudia Schiffer o Tasha de Vasconcelos, pero su larga soltería dio pie a numerosos rumores. Además tuvo dos hijos que fueron fruto de relaciones efímeras: Jazmin Grace Rotolo, nacida en 1992, y Alexandre Éric Stéphane, nacido en 2003.

El casamiento de Alberto II y Charlene. Fuente: Hola

Ambos jóvenes gozan de un sustento económico del Principado y asistieron a los mejores colegios, pero no les otorgaron los derechos sucesorios porque la ley monegasca excluye de tal privilegio a los hijos habidos fuera del matrimonio. Además, el nacimiento de Alexandre fue un escándalo ya que en ese entonces, Alberto II ya estaba en pareja con Charlene.

Luego de superar esta crisis, Alberto II y Charlene se casaron en 2011, cuando él tenía 53 años y la ex nadadora 33, en el Salón del Trono del palacio Grimaldi. La luna de miel fue en Sudáfrica, país natal de Charlene, y en 2014 nacieron sus mellizos y únicos hijos en común: Gabriela y Jaime de Mónaco.



¿Qué te parece la actitud de los royals que no se imponen límites para ser felices?