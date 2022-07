El look romántico de Carolina de Mónaco para imitar todo el año

Carolina de Mónaco es una musa atemporal. Sus looks son puro acierto, inspiración y atraviesa todas las generaciones que la admiran y siguen sus pasos desde que era una joven rebelde entre los hermanos Grimaldi.

Tengas 20 o 60 años, este look a todas nos sienta bien.

¿Por qué? Porque recurre a los géneros básicos asociados con lo femenino, etéreo y romántico: las blusas con volados y pespuntes en tono tiza o blanco, un lazo en el cuello que está en tendencia y para coronar, un par de pantalones con pinzas en rosa pálido.

Si le sumamos el cinto, el collar de perlas y los pendientes en forma de argollas midi tenemos un look romántico para toda estación que es digno de imitar: ¡Gracias Carolina de Mónaco! Lo analizamos.

Impecable. Fuente. Vogue.es

Carolina de Mónaco: los detalles y la paleta de colores para imitar todo el año

Da igual la edad o el cuerpo que tengas, hay atuendos que siempre lucen divinos. El recurso no es original pero sí, muy efectivo: apelar al romanticismo.

Este estilo vinculado con el uso de telas y tejidos delicados como la gasa, el tul, las transparencias y los detalles como el encaje o el broderie, además de colores suaves, pasteles y la presencia de volumen gracias a plisados y volados o pinzas jamás falla.

De hecho, Carolina de Mónaco con su estilo de realeza monegasca y su glamour heredado de su madre Grace Kelly, suele incurrir en combinaciones de prendas de este estilo: romántico.

Como ícono de moda y belleza, ageneracional y atemporal, sus looks descontracturados siempre enamoran.

No fue la excepción el atuendo que llevó a un torneo hípico al que concurrió en el centro del principado de Mónaco.

Amante de los colores claros para vestir como el gris perla y el celeste polvo, Carolina de Mónaco se mostró con un outfit romántico en una paleta de colores segura: blanco, negro y rosa pálido. El volumen de las mangas y el lazo: dos secretos del look romántico de Carolina de Mónaco. Fuente. Vogue.es

La hija mayor de la familia Grimaldi optó por un diseño holgado de pantalón en tela liviana, con excelente caída, perfecto para llevar a la cintura con cinto de cuero negro clásico con hebilla metálica.

La pieza protagónica fue la camisa con puños ceñidos y volumen en las mangas, llena de transparencias y detalles que acentuó con un lazo al cuello en tono negro, a juego con el cinto.

Acostumbrada a hacer un ritual de cada pequeña parte del look, el bolso blanco y negro de Chanel no podía faltar. La elegancia en los accesorios en este tipo de looks, junto al calzado, es la gran clave.

Otra es sumar un poco de color a colores neutros pero siempre todas las prendas deben ser lisas, sin estampa: el color pleno permite combinar hasta tres o cuatro tonos sin verse demasiado estridente.

Tenemos que admitir que este tipo de solución estilística es tan simple y fácil de imitar como fantástica. Tal como nos tiene acostumbrados en cada aparición Carolina de Mónaco desde que era una niña.

¿Fórmulas de outfits más efectivas que ésta? ¡No abundan! ¿Qué esperas para recrear este lookazo de la bella princesa de Mónaco que siempre acierta con sus elecciones de moda?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.

